La muerte del estudiante Cristian Esneider Martín Martín, de 16 años, alumno de la Universidad El Bosque, es materia de investigación judicial luego de que su cuerpo fuera hallado en una zona boscosa del municipio de Gachancipá, en hechos que ocurrieron en la madrugada del 17 de febrero.

Según información publicada por El Tiempo, el menor fue encontrado suspendido de la rama de un árbol, circunstancia que ha causado interrogantes sobre lo ocurrido en las horas previas a su fallecimiento.

De acuerdo con ese medio, el caso es atendido por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional de Colombia, entidades que iniciaron las diligencias correspondientes tras el hallazgo del cuerpo, luego de que el joven permaneciera desaparecido durante varias horas.

La Fiscalía confirmó a ese medio que la Seccional Cundinamarca abrió noticia criminal y adelanta actos urgentes, entre ellos la inspección técnica al cadáver, procedimiento clave para establecer las causas de la muerte y reconstruir lo sucedido en el lugar donde fue encontrado el estudiante. Paralelamente, unidades de la Sijin, en coordinación con el ente acusador, desarrollan labores investigativas para determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar.

La secuencia de hechos comenzó en la madrugada del 16 de febrero. A las 4:40 a. m., Cristian salió de su vivienda en Bogotá con destino a la universidad, como parte de su rutina diaria. Antes de partir, se despidió de su madre y le indicó que regresaría en la noche. Esa fue la última interacción directa que su familia tuvo con él.

Con el paso de las horas, sus allegados intentaron comunicarse sin éxito. Durante el día, el teléfono del adolescente continuaba sonando, pero no era atendido. Ante la falta de respuesta, sus familiares empezaron a revisar su actividad digital y a rastrear la señal del dispositivo móvil. Ese seguimiento los condujo a una ubicación en zona rural de Gachancipá, a unos 50 minutos de Bogotá.

Mientras avanza el proceso forense, la Policía adelanta verificación de cámaras de seguridad, entrevistas a personas cercanas y recolección de testimonios para reconstruir el recorrido del estudiante desde que salió de su casa. Entre los elementos analizados por los investigadores están la ruta digital del joven, la ubicación exacta del hallazgo y sus últimas comunicaciones.

En un comunicado, la Universidad El Bosque lamentó el fallecimiento del estudiante, quien cursaba el programa de Matemáticas y Ciencias de Datos y era beneficiario de la beca Jóvenes a la E. La institución señaló que su muerte representa una pérdida que conmueve a la comunidad académica.

Por ahora, las autoridades reiteran que la investigación permanece en etapa de verificación y que serán los resultados forenses y judiciales los que permitan establecer con precisión qué ocurrió en las horas previas al hallazgo del menor. Asimismo, la Policía expresó su solidaridad con la familia y aseguró que mantiene su compromiso con el esclarecimiento del caso.

