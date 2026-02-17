Hay consternación en la localidad de Tunjuelito, sur de Bogotá, por el hallazgo de una persona sin vida justo detrás del Portal Tunal de Transmilenio y del que también salen servicios de Transmicable. Los hechos ocurrieron durante la tarde de este 17 de febrero y dejaron a varios transeúntes aterrados.

Este nuevo y aparente hecho de inseguridad se reportó sobre la 1:30 p. m. del martes en la calle 59a sur con carrera 19. Según testigos, el fallecido fue hallado sobre un matorral, al costado del río Tunjuelo que pasa por debajo de un puente de la avenida Villavicencio.

Según informó la Policía Metropolitana de Bogotá, la víctima es un hombre de 35 años. Sin embargo, la persona aún no ha sido identificada y no presentaba signos de violencia, por lo que las causas detrás de su deceso siguen siendo un misterio.

Un video que circula en redes sociales evidencia el drama de la situación: a plena luz del día se observa el lugar donde está el cuerpo sin vida, mientras decenas de transeúntes están detenidos sobre el puente de la avenida Villavicencio ante el horror de la situación. Las imágenes también dejan claro lo cerca que están los portales de Transmilenio y Transmicable.

#BOGOTÁ. Reportan el hallazgo de un cuerpo sin vida en la parte de atrás del Portal Tunal, en el río Tunjuelito debajo del puente de la Av. Villavicencio. Autoridades realizaron el levantamiento del cuerpo y realizan investigacion para esclarecer los hechos. Se desconoce la… pic.twitter.com/b9oAxWhBtm — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) February 17, 2026

En la grabación también se observan a miembros del CTI de la Fiscalía y a policías, quienes acordonaron la zona y cubrieron la escena; hicieron el respectivo levantamiento del cuerpo e investigaron la zona.

El fallecido fue llevado a Medicina Legal para proceder con su identificación. La Policía detalló que seguirá con las investigaciones para establecer qué hubo detrás de la misteriosa muerte del hombre.

