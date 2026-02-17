La desaparición y posterior hallazgo sin vida de Cristian Martín, estudiante de 16 años que cursaba su primer semestre en la Universidad El Bosque, ha causado conmoción entre sus familiares y conocidos. El menor fue encontrado muerto en una zona boscosa rural del municipio de Gachancipá durante la madrugada de este 17 de febrero, según reportes conocidos por medios nacionales.

La última vez que su madre, Janeth Martín, lo vio fue en la madrugada del lunes, cuando salió de su vivienda para asistir a clases. “A las 4:40 a. m. me dio un beso y me dijo: ‘Mami, nos vemos en la noche’. Y me dijo: ‘Mami, no sé si yo venga a almorzar, pero yo vengo’. Y nunca llegó”, relató la mujer, en declaraciones recogidas por Noticias Caracol.

De acuerdo con la información disponible, el joven salió hacia las 4:40 a. m. con destino a su jornada académica en el programa de Ciencias y Matemáticas. Con el paso de las horas, su familia notó que no respondía llamadas ni mensajes, lo que generó preocupación y activó la búsqueda por parte de sus allegados.

Según el testimonio de sus familiares, el rastreo del celular fue clave para orientar la búsqueda. Explicaron que lograron acceder al correo electrónico del estudiante desde su computador portátil, ya que solía mantener las sesiones abiertas, lo que permitió ubicar el dispositivo mediante la señal de GPS.

La localización condujo a la familia hasta Gachancipá. Allí, tras acudir a la estación de Policía del municipio, continuaron la búsqueda en zona rural. El joven fue hallado muerto hacia la 1:05 a. m. de este martes 17 de febrero, en un cerro cubierto por vegetación, según reportaron los medios citados.

La madre del menor también narró cómo siguió la pista de la ubicación tras notar la falta de respuesta del estudiante. “Soy la mamá, mi hijo salió esta mañana a las 4:40 a. m. como de costumbre a la Universidad de El Bosque, lo llamé, no me contestó. A las 6:00 lo volví a llamar y la ubicación daba en un pueblo que se llama Gachancipá, llegamos a la estación de Policía y lo encontramos en un cerro, en zona rural”, afirmó en declaraciones entregadas a Blu Radio.

Familiares y personas cercanas indicaron que Cristian Martín había obtenido el mejor resultado Icfes de su colegio, logro que le permitió acceder a una beca para estudiar Ciencias y Matemáticas en la Universidad El Bosque. Según sus allegados, era un estudiante dedicado y no tenían conocimiento de situaciones o amistades que generaran preocupación.

