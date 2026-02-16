Un recorrido por sectores poco conocidos de Bogotá llevó al creador de contenido Estiwar G a hablar del barrio El Pesebre, ubicado en la localidad de Rafael Uribe Uribe, una zona que describió como de ambiente ‘eléctrico’, especialmente para quienes no la conocen.

En entrevista con La Kalle, el ‘influencer’ relató su experiencia durante la visita. “Se sentía el ki, se sentía el ki de ‘Majin Buu’, papi… Uno no se siente tan en peligro cuando hay gente, cuando ve al niño corriendo, el chuzo de empanadas y la tienda abierta. Eso es un buen indicio. No, esto era un barrio silencioso”, afirmó en la conversación.

Aunque señaló que el entorno le causó incomodidad, explicó que la curiosidad lo motivó a conocer el sector, conocido por algunos como el ‘Santorini bogotano’, debido al aspecto de sus viviendas.

Al cierre del diálogo, indicó que es importante investigar previamente los lugares antes de visitarlos, pues aseguró que llegó a una ‘olla’ y, aunque no tuvo inconvenientes, entendió que había cruzado un límite. Además, aseguró que también lo llaman ‘Río de Janeiro’.

Por su parte, los internautas no dudaron en reaccionar: “El Pesebre, cosas de locos”, “El Pesebre, un barrio con historia macabra, hay más espíritus que gente”, “llegó fue a la ‘calle del Tango’ ahí en El Pesebre”, “presente los que vivimos en El Pesebre, fino” y “entre más religioso el nombre del barrio (por ser el sitio donde nació Jesús), más peligroso es“.

