Un recorrido por sectores poco conocidos de Bogotá llevó al creador de contenido Estiwar G a hablar del barrio El Pesebre, ubicado en la localidad de Rafael Uribe Uribe, una zona que describió como de ambiente ‘eléctrico’, especialmente para quienes no la conocen.
Ver esta publicación en Instagram
Lee También
Se define caso de Catalina Leyva, joven asesinada en Bogotá: hombre aceptó cargos por su crimen Vuelo de Bogotá a Rionegro tuvo que volver a El Dorado por "pelea con altura" de dos pasajeros Sorpresa con parqueadero y apartamento en Usaquén (Bogotá): le hicieron extinción de dominio "Muy extraño todo": habló familiar del escolta asesinado junto a empresario en calle 85 (Bogotá)
En entrevista con La Kalle, el ‘influencer’ relató su experiencia durante la visita. “Se sentía el ki, se sentía el ki de ‘Majin Buu’, papi… Uno no se siente tan en peligro cuando hay gente, cuando ve al niño corriendo, el chuzo de empanadas y la tienda abierta. Eso es un buen indicio. No, esto era un barrio silencioso”, afirmó en la conversación.
(Vea también: Barrio donde vive la gente más rica de Bogotá; casas de 4.800 millones y lo vigilan drones)
Aunque señaló que el entorno le causó incomodidad, explicó que la curiosidad lo motivó a conocer el sector, conocido por algunos como el ‘Santorini bogotano’, debido al aspecto de sus viviendas.
Al cierre del diálogo, indicó que es importante investigar previamente los lugares antes de visitarlos, pues aseguró que llegó a una ‘olla’ y, aunque no tuvo inconvenientes, entendió que había cruzado un límite. Además, aseguró que también lo llaman ‘Río de Janeiro’.
Por su parte, los internautas no dudaron en reaccionar: “El Pesebre, cosas de locos”, “El Pesebre, un barrio con historia macabra, hay más espíritus que gente”, “llegó fue a la ‘calle del Tango’ ahí en El Pesebre”, “presente los que vivimos en El Pesebre, fino” y “entre más religioso el nombre del barrio (por ser el sitio donde nació Jesús), más peligroso es“.
¿Cuándo fue construido el barrio El Pesebre (Bogotá)?
El barrio El Pesebre, ubicado en la localidad de Rafael Uribe Uribe (Bogotá), tuvo su origen a mediados de la década de 1960, cuando comenzó a consolidarse mediante procesos de invasión y autoconstrucción. De acuerdo con registros citados por Arquitectura de Bogotá, el desarrollo del sector se dio aproximadamente entre 1962 y 1967.
Ver esta publicación en Instagram
La formación del barrio estuvo vinculada al fenómeno de migración del campo hacia la ciudad, que impulsó la ocupación de terrenos en zonas de ladera del suroriente de la capital. Las familias que llegaron al sector levantaron viviendas de manera progresiva, configurando un tejido urbano caracterizado por construcciones adaptadas a la topografía montañosa.
Con el paso de los años, El Pesebre se integró al crecimiento urbano de la ciudad y fue incorporando servicios y vías, dentro del proceso de expansión poblacional que marcó a Bogotá durante la segunda mitad del siglo XX.
¿Por qué hay fronteras invisibles en barrio El Pesebre (Bogotá)?
En el barrio El Pesebre, ubicado en la localidad de Rafael Uribe Uribe, habitantes han reportado la existencia de fronteras invisibles que limitan la movilidad en distintos sectores. Según cartografías sociales elaboradas por la Secretaría de Gobierno de Bogotá, estas restricciones estarían asociadas a la presencia de estructuras criminales y actividades ilegales.
Los informes señalan que en algunas zonas se registran dinámicas de microtráfico y venta de sustancias psicoactivas, lo que causa control territorial informal y temor entre residentes. En uno de los puntos identificados también se han denunciado intimidaciones a funcionarios y la posible existencia de casas de pique.
Las autoridades distritales han utilizado estos ejercicios de cartografía para identificar riesgos, orientar intervenciones institucionales y comprender las condiciones de seguridad en sectores específicos de Bogotá. Estos hallazgos buscan servir como insumo para acciones de prevención, control y acompañamiento a la comunidad en El Pesebre.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO