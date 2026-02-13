Una publicación del ministro Antonio Sanguino desató controversia este viernes, luego de que comparara el salario que devenga un magistrado del Consejo de Estado con el ingreso mensual de un trabajador que recibe el llamado salario mínimo vital.

(Vea también: Suspensión del alza al salario mínimo desata incertidumbre: empresarios y trabajadores, en vilo en Colombia)

En su mensaje, el ministro detalló que un magistrado gana más de 48 millones de pesos mensuales, mientras que un trabajador con salario vital recibe cerca de 1,7 millones de pesos al mes. Según Sanguino, la diferencia evidenciaría una brecha que el Gobierno busca cerrar en nombre de la dignidad laboral.

El trino no pasó desapercibido y rápidamente se volvió viral. Sin embargo, lejos de traer consenso, provocó una oleada de cuestionamientos, principalmente por venir de un alto funcionario del Gobierno y por el contexto político y jurídico en el que se dio a conocer.

Un magistrado del Consejo de Estado devenga $48.142.046 al mes ($1.604.734 al día).

Un trabajador con Salario Vital recibe $1.750.905 al mes ($66.666 diarios, con auxilio de transporte).

En un solo día, un magistrado gana casi lo que un trabajador en todo un mes.

Ese trabajador… — Antonio Sanguino (@AntonioSanguino) February 13, 2026

“¿Y cuánto gana usted?”: el foco de las críticas contra Antonio Sanguino

Las reacciones más duras no se dirigieron únicamente a las cifras expuestas por el ministro, sino al enfoque del mensaje. En redes sociales, múltiples usuarios y sectores políticos le reprocharon a Sanguino que expusiera los salarios de los magistrados sin revelar cuánto gana él como ministro ni asumir responsabilidades por los resultados del Ejecutivo.

“¿Y cuánto gana usted, ministro?”, fue una de las preguntas más repetidas, acompañada de críticas por lo que calificaron como un discurso populista que no se traduce en soluciones reales para los trabajadores.

Otros señalaron que el mensaje buscó trasladar el debate hacia el poder judicial, mientras el Gobierno enfrenta dificultades para materializar sus propias promesas en materia laboral y salarial.

El revés del salario mínimo vital agravó la controversia

El momento en el que se publicó el mensaje terminó de encender la polémica. Este mismo viernes se conoció que se cayó el decreto que buscaba implementar el salario mínimo vital, una de las banderas del Gobierno en su agenda social.

Analistas y opositores coincidieron en que el episodio refleja una desconexión entre el relato político del Gobierno y los resultados concretos, especialmente en un tema tan sensible como el ingreso de millones de trabajadores.

Mientras tanto, el debate sigue abierto en redes sociales y escenarios políticos, donde el foco ya no está solo en cuánto ganan los magistrados, sino en la capacidad del Ejecutivo para cumplir sus promesas en materia laboral… Sin hablar de sus sueldos.

