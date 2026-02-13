El dato lo esperan millones de trabajadores en Colombia, que expresaron su inquietud hoy luego de conocerse la decisión del Consejo de Estado de suspender, provisionalmente, el decreto de incremento del salario mínimo en este 2026 y que fijó el monto en dos millones de pesos, incluyendo el auxilio de transporte. El alza fue del 23 %.

Sigue a PULZO en Discover

Según el alto tribunal, el Gobierno ahora tiene 8 días para fijar un monto provisional, mientras que los magistrados definen si hay vía libre para mantener el 23 % o debe reducirse esa cifra, según varios parámetros establecidos.

En esa línea, la decisión ahora la deberá tomar el Gobierno, en el marco de una mesa integrada por varios sectores, prácticamente los mismos que hacen la negociación cada año.

(Vea también: Explican qué pasaría con las mesadas de pensionados por suspensión del salario mínimo)

Lee También

¿Cuándo se definirá el nuevo salario mínimo de Colombia en 2026?

De acuerdo con el ministro Sanguino, por instrucción del presidente Gustavo Petro, este mismo lunes (16 de febrero) fue convocada la reunión en la que se definirá la cifra que regirá provisionalmente, mientras el Consejo de Estado toma la decisión.

“Por instrucción del Presidente @petrogustavo he convocado este lunes 16 de febrero a las 10 am en @MintrabajoCol a la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales para discutir sobre el decreto transitorio de salario mínimo, que debe ser vital y móvil como lo establece el artículo 53 de la Constitución Nacional, ordenado por el auto del Consejo de Estado”, afirmó el ministro vía Twitter.

¿Comó se definirá el salario mínimo luego de decisión del Consejo de Estado?

De acuerdo con la decisión del Consejo de Estado, el gobierno de Petro deberá tener en cuenta estos criterios para fijar el alza:

La meta de inflación fijada por la Junta Directiva del Banco de la República para 2026.

Productividad reportada por el Dane.

Contribución de los salarios en el ingreso nacional del año 2025.

Inflación del 2025

Incremento del PIB del 2025

La especial protección del trabajo

La garantía de una remuneración mínima, vital y móvil.

La función social de la empresa.

Los objetivos constitucionales de dirección de la economía.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.