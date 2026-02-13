En medio de las movidas de grandes plataformas, Olímpica reforzó su expansión en Cundinamarca con la apertura de una nueva tienda en Avenida Chilacos (ver mapa), una zona que ha visto un notable crecimiento residencial en Chía, municipio cercano a Bogotá.

Este movimiento marca una nueva etapa para la cadena colombiana, que decidió cerrar su punto histórico en el Centro Comercial Plaza Mayor y trasladar su operación a un lugar más cercano a los hogares, en un sector con más de 40.000 viviendas.

El cambio de ubicación no solo responde a una necesidad de estar más cerca de sus clientes, sino a una estrategia de adaptación a los nuevos hábitos de consumo, de acuerdo con el portal especializado América Retail.

¿Cómo es la nueva tienda de Olímpica en Chía?

La tienda de Olímpica en Chilacos tiene un portafolio de alrededor de 15.000 productos, principalmente orientados a las compras diarias, frescos, droguería y productos de despensa básica.

Además, la tienda destaca por su oferta de productos tradicionales del Caribe colombiano, como butifarra, suero, queso costeño y deditos de queso, entre otros para sorprender a los habitantes del municipio de Cundinamarca.

Este traslado es parte de un plan más amplio de expansión y renovación que Olímpica ha implementado durante 2026, con nuevos formatos de tienda y aperturas en otras zonas clave.

El enfoque de la nueva tienda es fomentar las compras frecuentes y pequeñas, con productos de alta rotación que faciliten el abastecimiento inmediato. Además, la tienda deja alrededor de 40 empleos directos e indirectos, en su mayoría para los habitantes del municipio, y contribuye al dinamismo económico local mediante la colaboración con proveedores regionales.

¿Cuál es la nueva estrategia de Olímpica en Colombia?

Esta nueva estrategia de Olímpica en Chía refleja un cambio estructural en el comercio de la región. En lugar de depender de un flujo constante de visitantes a los centros comerciales, la cadena busca integrar sus tiendas al corazón de los barrios, generando un impacto positivo en la economía local, tanto a nivel de empleo como en el apoyo al agro colombiano.

“La tendencia hacia formatos más compactos y ubicados en zonas residenciales no es exclusiva de Chía; se trata de un fenómeno que viene ganando fuerza en distintas ciudades del país, donde los consumidores privilegian la conveniencia sobre el tamaño del establecimiento”, explicó América Retail.

Olímpica ha priorizado barrios con alta densidad poblacional y buena movilidad peatonal, alejándose de la dependencia de grandes centros comerciales.

En lugar de atraer consumidores a través de los flujos de tráfico de los centros comerciales, la cadena se enfoca ahora en ofrecer compras rápidas y accesibles para aquellos que buscan comodidad y cercanía.

¿Cuántas tiendas tiene Olímpica en Cundinamarca?

Olímpica alcanzó aproximadamente 79 puntos de venta en Cundinamarca con la reciente inauguración de una nueva tienda en Chilacos, Chía. Este es solo el inicio de su expansión en la región, ya que la compañía tiene proyectado continuar creciendo durante 2026.

Su estrategia contempla la apertura de siete nuevas tiendas en el norte de Bogotá, así como la renovación de su sede emblemática en Hacienda Santa Bárbara. Además, continuará expandiendo formatos de cercanía en zonas residenciales, lo que refleja un enfoque dual en su expansión.

La empresa busca consolidar su presencia tanto en áreas de alto poder adquisitivo como en sectores residenciales en constante crecimiento. Este plan responde a una transformación más amplia del comercio en Colombia, donde los consumidores combinan diferentes tipos de compra: grandes superficies para abastecimientos amplios, tiendas de cercanía para compras rápidas y canales digitales para pedidos a domicilio o programados.

El municipio de Chía, en particular, se ha convertido en uno de los principales focos de esta estrategia. Con un rápido crecimiento urbano y nuevos desarrollos residenciales, la ubicación en Chilacos responde a la demanda de servicios cercanos.

Este cambio de enfoque también demuestra que las decisiones de expansión de Olímpica ahora se basan en un análisis demográfico y de patrones de movilidad, más que en la dependencia exclusiva de grandes centros comerciales.

