Olímpica S.A., la reconocida cadena de supermercados, abrió una nueva tienda en Chilacos, en el municipio de Chía, un sector con alta densidad residencial. Este movimiento forma parte de una estrategia corporativa de adaptación a los cambios actuales en los hábitos de consumo, que priorizan el acceso rápido a productos esenciales y la proximidad a los clientes.

Según El Tiempo, el cambio se produce después de cerrar la operación que se tenía en el centro comercial Plaza Mayor desde 2005. La decisión se toma en respuesta a la evolución de la vida urbana y las tendencias de consumo. Hoy en día, las familias buscan establecimientos cercanos a sus hogares para poder realizar compras rápidas y frecuentes.

El nuevo punto de venta, situado en la Avenida Chilacos, cambia el antiguo modelo de gran superficie que se encontraba en un centro comercial. Ahora, se posiciona como una “tienda de cercanía”, una estrategia diseñada para atender a unas 41.000 familias en su área de influencia y que responde a las necesidades básicas de los consumidores.

“El cliente ha cambiado, el mercado ha cambiado y nosotros debemos adaptarnos. Chía ha crecido y evolucionado considerablemente en las últimas décadas. Hoy, lo que las familias buscan es cercanía y eficiencia”, comentó Sergio Rivera, gerente nacional de Mercadeo de Olímpica, en declaraciones al rotativo.

Esta nueva tienda ofrece a los habitantes de la zona una gran variedad de productos, alrededor de 15.000 artículos. El surtido prioriza los productos esenciales para compras diarias en un entorno residencial, con un enfoque particular en alimentos frescos, droguería y consumo esencial.

Un factor diferenciador en este nuevo establecimiento es la inclusión de productos regionales inspirados en la gastronomía del Caribe colombiano, que no son comunes en la región. De tal manera que se amplían las opciones y se enriquece la experiencia de compra para los habitantes de Chía.

Asimismo, hay que destacar que la apertura del nuevo local produjo 40 empleos, priorizando la contratación de residentes en Chía. Esta nueva apertura se enmarca dentro del plan de expansión de Olímpica en Cundinamarca hasta 2026. Hasta el momento, la empresa opera 79 tiendas en el departamento, con planes futuros de abrir otros siete establecimientos en el norte de Bogotá y renovar el de Hacienda Santa Bárbara.

