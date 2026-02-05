Un atentado armado ocurrió en Arauca este martes, luego de que el equipo de seguridad del senador Jairo Castellanos, del partido Alianza Verde, fuera atacado en una zona rural de la región. De acuerdo con la información preliminar, el congresista no se encontraba en el lugar al momento de los hechos.

Sigue a PULZO en Discover

Las primeras versiones indican que varias personas que dos escoltas que hacían parte del esquema de seguridad habrían muerto como consecuencia del ataque. Las autoridades adelantan operativos en la zona para esclarecer lo ocurrido, verificar el número de víctimas y establecer quiénes estarían detrás del atentado. Hasta el momento no se ha emitido un pronunciamiento oficial con detalles completos sobre el hecho.

Noticia en desarrollo…

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.