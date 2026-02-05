Desde que las consultas interpartidistas se constituyeron para que los partidos con afinidades políticas escogieran un solo candidato con miras a la primera vuelta de las elecciones presidenciales, que por ley tiene lugar en mayo, esas consultas han sido entendidas como la verdadera primera vuelta. Como resultado, el vencedor no solo obtiene dinero por reposición de votos; también gana exposición mediática y recibe el respaldo de quienes compitieron con él, que, en la mayoría de los casos, pasan a cargarle la maleta en la campaña por la presidencia. Al no participar en las consultas que les pudieron corresponder, el candidato de la izquierda, Iván Cepeda, y de centro, Sergio Fajardo, se instalaron de una vez en el partidor, con los riesgos que eso conlleva.

En el caso de Fajardo, con el escozor por la consulta en la que participó en 2022, de la cual se siente damnificado, le hizo el quite a la invitación que le extendió la exalcaldesa de Bogotá Claudia López para que participara en la denominada Consulta de las Soluciones, un lánguido ejercicio en el que finalmente solo participarán ella y Leonardo Huertas, exdefensor del Pueblo para temas de salud. Fajardo siguió esgrimiendo el argumento que no ha soltado desde que lanzó su campaña: lo que quiere es conseguir “una nueva mayoría” que se expanda desde la derecha moderada hasta la izquierda moderada, un objetivo que no ve posible a través de una consulta.

Sergio Fajardo se enfrentará a Iván Cepeda y otros en primera vuelta

Así, Fajardo se instaló de una vez en la primera vuelta, algo que, en realidad, había considerado desde el principio. Pero esa misma Consulta de las Soluciones dejó, sin proponérselo, a otro candidato de manera directa en la primera vuelta: el exalcalde de Cali Maurice Armitage, que tampoco quiso participar y, por el contrario, anunció que irá directamente a la primera vuelta con el aval del Partido Ecologista Colombiano. Sostuvo que decidió “hacerles caso a todas las personas que en los últimos días me sugirieron continuar mi candidatura con los colombianos”.

De la consulta que organizó López, finalmente, saldrá otro candidato para la primera vuelta, que será ella misma. Ningún analista le da ninguna opción a Huertas, que, por más bien intencionado que parezca, no tiene cómo superar a la exalcaldesa de la capital cuando se midan en las urnas el próximo 8 de marzo, día en el que también se llevarán a cabo las elecciones legislativas. Ella llegará con un robusto caudal electoral probado, mientras que él contará con las simpatías que haya podido despertar en los cargos que desempeñó, como el de Defensor del Pueblo Delegado para la Salud y Secretario de Educación de Pereira.

El caso de Iván Cepeda es más complejo, pues este miércoles el Consejo Nacional Electoral (CNE) le negó la posibilidad de participar en la denominada Consulta por la Vida, de la que saldrá el candidato de la izquierda para la primera vuelta. Frente a esa decisión, en una actitud que sorprende pues Cepeda es de los que no se quedan quietos ante las decisiones judiciales o administrativas que no les favorecen (por ejemplo, apeló a la casación porque el expresidente Álvaro Uribe fue absuelto en segunda instancia), esta vez el candidato del Pacto Histórico, favorito en las encuestas, decidió no interponer ningún recurso y anunció que irá con lo que tiene a la primera vuelta.

“La consulta sin Iván Cepeda no tiene ningún sentido y, por tanto, hemos llamado a nuestra militancia, a nuestros seguidores, a acompañarnos en la primera vuelta”, ha dicho en diferentes escenarios la senadora María José Pizarro, jefe de debate de Cepeda. Para el Pacto Histórico, no es un camino que haya escogido el candidato Cepeda, sino que les fue impuesto por la oposición política con “asiento y mayorías” en el CNE. Pero hay otras miradas que sostienen que Cepeda perdió interés en la consulta de la izquierda (incluso hay quienes dicen que nunca quiso participar) porque perdió también la oportunidad de acceder a la reposición de votos: 8.000 pesos por sufragio.

Los cálculos de Roy Barreras sobre Iván Cepeda

Como sea, de esta manera, el candidato que espera darle continuidad al proyecto progresista del Gobierno del presidente Gustavo Petro se suma en el partidor de la primera vuelta para medirse frente a Sergio Fajardo y Maurice Armitage. Detrás queda la consulta tambaleante porque otros candidatos que anunciaron su participación en ella están considerando desistir, como Camilo Romero y Juan Fernando Cristo. En esa consulta también está el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, a quien habilitó este jueves el CNE. El único que sigue con la idea de impulsarla es Roy Barreras, a quien Romero acusa de no ser progresista, de ser un ave de rapiña, y de querer sacar provecho de la ausencia de Cepeda.

Barreras dice que su intención es no dejarle el camino despejado a la derecha, pero también es claro que, de ganar la consulta, los otros participantes quedarán obligados a trabajar por su candidatura para la primera vuelta. El cálculo fundamental de Barreras es sencillo: para él, Cepeda ya fue medido en la consulta de octubre pasado, en donde obtuvo 1’520.000 votos, y ahora el que puede ser medido es Barreras. Si saca más de 1’520.000 votos, sencillamente reclamará la candidatura de la izquierda y que a él se pliegue Cepeda. Como Barreras no es de origen de izquierda ni progresista, y Cepeda sí, ahí radica el malestar de los izquierdistas.

De mantenerse la Consulta por la Vida —eso se sabrá a más tardar este viernes—, de ahí saldrá otro candidato que también se instalará en el partidor de la primera vuelta, pero con un inconveniente: se enfrentará a Cepeda, lo cual significa que la izquierda llegará dividida a la primera contienda por la presidencia de la república. Eso le restará posibilidades a Cepeda de obtener, como espera, un eventual triunfo de una vez sin necesidad de ir a la segunda vuelta. La izquierda, que había lucido ordenada y disciplinada, está dejando ver las pugnas internas, que se exacerbaron por la decisión del CNE sobre Cepeda.

Esa situación contrasta con lo que ocurre en la centro-derecha. La llamada Gran Consulta por Colombia inscribió su agrupación ante la Registraduría este miércoles, en la que participarán Paloma Valencia, Vicky Dávila, Enrique Peñalosa, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria, Juan Carlos Pinzón y Mauricio Cárdenas. Esa consulta se ha mantenido firme desde su conformación y de allí saldrá el otro candidato que llegará para representar a ese sector del espectro político en la primera vuelta.

Todos ellos se verán las caras con otro candidato que decidió llegar a la primera vuelta sin pasar por ninguna consulta, el exponente de la ultraderecha Abelardo de la Espriella. Al comenzar este año, unos están viendo su panorama político más bien despejado, mientras que para otros luce empañado. Hoy, como en otras ocasiones, está palpitando la vieja idea de que la política es dinámica. Pero lo verdaderamente importante es que los electores no se pierdan en esos vericuetos.

