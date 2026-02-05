Con la llegada de un nuevo calendario electoral en Colombia, miles de ciudadanos comienzan a revisar si fueron designados como jurados de votación, una figura clave para el buen desarrollo de las elecciones en el país. Aunque para muchos es un compromiso que causa dudas o molestias, lo cierto es que su papel es fundamental para garantizar la transparencia y legitimidad del proceso democrático.



Los jurados de votación son los encargados de instalar las mesas, verificar la identidad de los votantes, entregar los tarjetones, vigilar el desarrollo de la jornada y realizar el conteo de los votos al cierre de las urnas. En pocas palabras, son quienes hacen posible que las elecciones se lleven a cabo con orden y confianza. Por eso, la Registraduría Nacional los selecciona de manera obligatoria entre ciudadanos, estudiantes y funcionarios públicos.

Qué excusas lo exoneran de ser jurado de votación

Sin embargo, la ley contempla algunas excusas válidas para quienes no puedan cumplir con esta responsabilidad. Para quedar exonerado, el ciudadano debe acercarse a la registraduría municipal, especial o distrital que lo designó y presentar los documentos que respalden su situación.

Entre las causales aceptadas está la enfermedad, que debe acreditarse mediante un certificado médico expedido bajo la gravedad del juramento. También se acepta la muerte de un familiar en primer grado de consanguinidad, caso en el cual se debe presentar el respectivo certificado de defunción.

Otra razón válida es la edad: las personas menores de 18 años o mayores de 60 pueden excusarse presentando su documento de identidad. Además, quienes no residan en el municipio donde fueron asignados como jurados deberán demostrarlo con una certificación de vecindad expedida por la autoridad competente del lugar donde viven.

Sanciones por no presentarse sin justificación

No presentarse como jurado sin una justificación aceptada puede traer sanciones importantes. Según la normativa, los servidores públicos que incumplan podrían enfrentar la destitución de su cargo. Para los ciudadanos que no ocupan cargos públicos, la sanción corresponde a una multa de hasta 10 salarios mínimos legales vigentes.

En el caso específico de las elecciones de Consejos de Juventud, los menores de edad que no asistan sin justa causa no recibirán una multa económica, pero deberán cumplir con 40 horas de socialización del Estatuto de Ciudadanía Juvenil en su comunidad, actividad que será verificada por el rector de su institución educativa.



Así, en medio de la cuenta regresiva para las elecciones, las autoridades insisten en la importancia de consultar a tiempo si se fue designado jurado y, de ser necesario, presentar las excusas dentro de los plazos establecidos. Participar —o justificar correctamente la ausencia— es parte del compromiso ciudadano con la democracia.

