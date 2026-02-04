La reciente reunión entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sigue dando de qué hablar. Tal como lo dio a conocer Blu Radio en exclusiva, durante el encuentro llevado a cabo el pasado 3 de febrero de 2026, se debatió la posibilidad de la salida del mandatario colombiano de la lista OFAC del Departamento del Tesoro estadounidense.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) es una entidad de los Estados Unidos que establece sanciones con base en cuestionamientos de equidad y legalidad. La salida de Petro de esta lista, vinculada principalmente a actividades ilegales como el narcotráfico o el terrorismo, estaría sujeta al desarrollo de las elecciones presidenciales colombianas. Desde la Casa Blanca, se espera que la decisión definitiva se dé, a más tardar, en junio, de acuerdo con la emisora.

El escrutinio de la Casa Blanca sobre el proceso electoral colombiano es altamente riguroso. Según se ha revelado, durante el encuentro Trump exigió a Petro que garantice elecciones libres, evite que funcionarios públicos participen en política y asegure la neutralidad absoluta del Gobierno. “Es fundamental que Colombia garantice a su pueblo elecciones transparentes, libres y justas”, aseguró el senador republicano de origen colombiano, Bernie Moreno, quien también estuvo presente en la reunión, a través de sus redes sociales, de acuerdo con la cadena radial.

En referencia a las tensiones políticas, la reciente reunión se da en un contexto complicado. Solo días antes, el 23 de enero, durante una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU focada en la implementación del acuerdo de paz colombiano, Jennifer Locetta, representante suplente de los Estados Unidos para Asuntos Políticos Especiales, hizo un llamado a la tranquilidad política en el país. “La violencia política no puede tener lugar en una sociedad democrática”, remarcó Locetta en su intervención.

En el marco de la violencia política, la funcionaria estadounidense recordó la muerte de Miguel Uribe Turbay, un senador colombiano y candidato presidencial. “El asesinato del senador y candidato presidencial Miguel Uribe nos recuerda que todavía queda mucho por hacer para lograr una Colombia pacífica y segura. Seguimos pidiendo a las autoridades colombianas que identifiquen, que traigan justicia a los autores de este ataque contra la democracia colombiana”, señaló Locetta.

Mientras tanto, Gustavo Petro se encuentra en la lista OFAC, a la espera de la decisión de su salida, resultado que estaría ligado al desarrollo de las elecciones en Colombia. “Estados Unidos estará observando atentamente”, aseguró el senador Moreno.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.