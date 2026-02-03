Durante una rueda de prensa, el presidente Gustavo Petro protagonizó un tenso cruce con quien sería un periodista, luego de ser interpelado sobre temas que estarían relacionados con reconciliación y hechos históricos de violencia en Colombia, en medio de lo que fue su reunión con Trump. La intervención del mandatario estuvo marcada por un tono fuerte y referencias directas a episodios clave del conflicto nacional.

Sigue a PULZO en Discover

Petro reaccionó de inmediato ante la pregunta y evocó la masacre del Palacio de Justicia y reprochó al hombre que intervino por interrumpirlo. “Déjame hablar, hermano, porque yo te escucho y debes dejarme hablar”, expresó el jefe de Estado frente a los asistentes.

(Vea también: Trump da versión de cómo fue su encuentro con Petro: “No éramos los mejores amigos”)

Lee También

En su respuesta, el presidente aclaró que el enfoque de las discusiones recientes no se ha centrado en determinar responsabilidades individuales por asesinatos emblemáticos, como el de Jorge Eliécer Gaitán, ni por crímenes contra militantes de la Unión Patriótica o figuras como Carlos Pizarro. Según explicó, el objetivo ha sido otro: solicitar a Estados Unidos la desclasificación de información clave sobre momentos determinantes de la historia colombiana.

(Vea también: Petro le propuso negocio con Ecopetrol a Trump: mueve mucho dinero, pero hay obstáculo grande)

Petro detalló que, durante una reunión reciente, el Gobierno colombiano envió una carta formal, redactada en inglés, al presidente Donald Trump, en la que se pidió sacar a la luz pública y desclasificar todos los informes que reposan en archivos de inteligencia estadounidense sobre dos hechos históricos. De acuerdo con el mandatario, Trump le preguntó directamente si Estados Unidos era culpable de esos episodios, a lo que respondió: “no creo”.

El presidente enumeró los dos acontecimientos sobre los cuales se solicitó la información. El primero fue el 9 de abril de 1948, fecha del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, que derivó en una ola de violencia que, según Petro, dejó alrededor de 300.000 colombianos muertos, un episodio que calificó como genocidio. El segundo fue la toma del Palacio de Justicia, iniciada por el M-19 y seguida por la retoma militar, hechos que, en su relato, se enmarcan en un conflicto más amplio que habría dejado cerca de 200.000 víctimas adicionales.

Lee También

El intercambio cerró en medio de un ambiente tenso, reflejando nuevamente cómo las interpretaciones sobre la memoria histórica y la responsabilidad frente a la violencia siguen siendo un eje sensible en el debate público colombiano.

El presidente no dio mayores detalles y finalizó su intervención dando gracias a la prensa y retirándose del recinto.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.