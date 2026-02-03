El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reunió este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con homólogo estadounidense, Donald Trump. Se trató de una cita clave debido a que durante más de un año hubo tensiones entre ambos gobiernos, especialmente, por la lucha contra el narcotráfico.

Sobre las 5:00 p. m., Petro habló en rueda de prensa sobre la conversación que tuvo con Trump. Detalló que uno de los temas centrales fue la intervención a Venezuela, cuyo objetivo, para él, debería ser la reactivación económica.

El jefe de Estado colombiano indicó que le presentó al mandatario estadounidense una propuesta para reactivar el occidente de Venezuela con proyectos de energía renovable. Según dijo, ese plan implicaría beneficios económicos compartidos para Colombia y Venezuela.

“Desde La Guajira podemos tener energía limpia —eólica y solar— para toda Colombia, Venezuela y hasta para exportar”, expresó.

Cómo es el negocio que le planteó Gustavo Petro a Donald Trump

Además, Petro planteó la posibilidad de que Ecopetrol apoye la recuperación económica de Venezuela. Su idea contempla la reactivación de gasoductos, oleoductos y conexiones eléctricas ya construidas, que permitirían impulsar sectores como el gas, el petróleo y la industria de fertilizantes en alianza con empresas venezolanas como Monómeros y PDVSA.

Según el mandatario colombiano, el objetivo central es concentrarse en el oeste del territorio venezolano, especialmente las zonas fronterizas.

Según explicó Petro, Trump estaría dispuesto a revisar las sanciones sobre Venezuela para permitir vínculos entre Ecopetrol y PDVSA.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.