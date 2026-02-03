Venezuela también fue uno de los temas que abordaron Petro y Trump durante su encuentro, aunque de una manera muy escueta, según las primeras declaraciones del mandatario colombiano.

En conversación con Caracol Radio, Petro aseguró que Trump lo interrogó para conocer su opinión sobre la intervención en Caracas que derivó en la captura de Nicolás Maduro. En respuesta, el primer mandatario colombiano aseguró que “está acostumbrado a la guerra” y que pasaron a otro tema. “No profundizamos más”, aseguró.

Petro agregó que el presidente de EE. UU. le preguntó por la actual presidenta Delcy Rodríguez, a lo que respondió: “la verdad yo he estado hablando con la oposición racional de Venezuela en Colombia, en Cúcuta y ahora en Bogotá. He estado hablando con las fuerzas nacionalistas racionales de Venezuela. Creo que Venezuela se merece el futuro, el pasado se evaluará, pero el presente y el futuro es fundamental y ese futuro pasa porque se encuentren las fuerzas racionales de Venezuela y creo que él [Trump] lo entendió bien”.

En más detalles, Petro dejó ver que la reunión estuvo enfocada en abordar las problemáticas que tienen que ver con el narcotráfico y que son de interés bilateral.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.