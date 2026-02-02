El presidente Gustavo Petro envió un mensaje a los colombianos en la antesala de su reunión con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, programada para este martes 3 de febrero. En su pronunciamiento, el jefe de Estado pidió respaldo ciudadano y expresó su apoyo a las manifestaciones convocadas para ese día en distintas ciudades del país y del mundo.

El mensaje fue publicado por Petro en su cuenta personal de la red social X, donde hizo un llamado político y social dirigido a sus seguidores. “Tres de febrero, no más mentiras, no más mercaderes de la política y del derecho quitándole los derechos al pueblo”, escribió el presidente.

En su pronunciamiento, Petro también hizo referencia a las elecciones previstas en Colombia para el próximo 8 de marzo. El mandatario pidió a la ciudadanía participar activamente y advirtió sobre riesgos para el proceso democrático. “No más poder a quienes quieren robarse las elecciones impidiendo que la gente participe. A participar, a votar, a firmar y a ganar”, señaló el presidente en su mensaje.

El jefe de Estado invitó a sus simpatizantes a movilizarse de forma pacífica en plazas públicas de las principales ciudades del país y en el exterior, mientras se lleva a cabo su encuentro con Trump. “Los espero mañana a gritar ‘Colombia Libre’ en todo el mundo. Vamos por un pacto por la vida en las Américas, en el mundo y en Colombia”, agregó Petro en su publicación.

La Presidencia de la República confirmó que la movilización principal se desarrollará en la Plaza de Bolívar de Bogotá a partir de las 9:00 de la mañana del 3 de febrero. Desde allí, seguidores del Gobierno expresarán su respaldo al mandatario en el marco del encuentro bilateral en Washington.

En el mismo mensaje, Petro compartió un video institucional en el que se resalta el respaldo ciudadano a su Gobierno. En el audiovisual se señala que las movilizaciones representan una defensa de la soberanía, la democracia, el salario vital y la paz en Colombia, y se afirma que la expresión colectiva fortalece la vida democrática del país.

