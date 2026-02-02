Xavier Vendrell, asesor catalán y figura cercana a Gustavo Petro, compartió detalles en la revista Semana sobre su reciente incorporación a la campaña presidencial de Roy Barreras para la consulta del Frente por la Vida prevista para el próximo 8 de marzo.

En un intento de dilucidar los motivos de una decisión que ha sorprendido a muchos, Vendrell explicó que su decisión de apoyar a Barreras sobre Iván Cepeda radica en “hechos sobre ideología”. Pese a sentirse ideológicamente más afín con Cepeda, argumentó que Barreras está más preparado para llevar a cabo políticas progresistas, lo que para muchos da para considerar que Roy sería el as bajo la manga de Petro, teniendo en cuenta todas las dificultades jurídicas que enfrenta Cepeda.

“Creo que Cepeda enfrentaría obstáculos similares a los que ha experimentado el gobierno Petro,” dijo Vendrell. Añadió que “Barreras cuenta con experiencia política y capacidad para negociar sin enfrentar presiones internacionales adversas”. En su opinión, lo crucial es impulsar la economía del país a través de la transformación del sector agroindustrial, produciendo empleo digno que a su vez estimule otros sectores económicos, de acuerdo con la revista.

Sobre la postura del presidente Petro, Vendrell aseguró que su deseo es que la izquierda llegue unida a la primera vuelta, apostando por la continuidad del gobierno progresista. Aunque negó haber consultado su decisión con el ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que sí informó al presidente de sus planes y que este no planteó objeciones, según el impreso.

En cuanto a las encuestas electorales, Vendrell cuestionó su precisión a pesar de que estas actualmente favorecen a Cepeda. Confesó tener la esperanza de que la campaña de Barreras demostrará a la ciudadanía que es la opción ideal para gobernar. Exalta aquí el papel crucial de la “maquinaria política” de Barreras, es decir, sus liderazgos territoriales en diversas regiones que ayudarán a transmitir su mensaje y a establecerlo como el candidato principal.

El asesor catalán también tuvo que hacer frente a varias controversias en torno a su figura. Respecto a las investigaciones en España sobre el proceso de independencia de Cataluña, afirmó que todas las causas están archivadas y que él es un ciudadano sin condenas ni delitos pendientes. Además, negó tener una relación próxima con la primera dama Verónica Alcocer, aunque admitió conocerla desde hace años, y rechazó rotundamente haber realizado negocios con ella.

En cuanto a la evaluación del gobierno Petro, aunque reconoció que marcó un cambio necesario en temas como la reforma agraria, la transición energética y la reforma pensional, criticó su ejecución. “Falta de implementación de proyectos ferroviarios y la ausencia de producción en tierras entregadas son ejemplos de promesas incumplidas,” afirmó Vendrell. Sin embargo, mantiene un balance general positivo, atribuyendo los problemas a presiones externas y disputas internas, y no a la ideología política del gobierno.

