Uno de los noticieros más vistos en el país por las noches es el de City Tv, ya que más allá de ser un medio de comunicación regional, igual se tocan temas que impactan a todo el país y por eso es que los televidentes son tan fieles.

Además, la forma de presentar de Johnatan Nieto hacía que muchas personas se conectaran todas las noches para conocer qué estaba pasando en la coyuntura nacional.

Sin embargo, desde hace unos días este presentador no volvió a salir y eso llenó de dudas a la audiencia, las cuales se despejaron en las últimas horas con la confirmación de su salida del espacio periodístico.

Qué pasó con el presentador de CityTv

Por medio de sus redes sociales, el mismo periodista ha ido contestando preguntas en las historias de Instagram y allí confirmó que no seguirá en esta casa editorial, de la cual salió sin ningún tipo de despedida al aire.

De hecho, cuando le preguntan qué pasó, él asegura que no puede referirse al tema por ahora, porque tampoco entiende mucho las decisiones que se toman desde las directivas del medio de comunicación.

Una usuaria, por ejemplo, le escribió “ya no quiero más City”, a lo que el periodista le respondió: “City es de esos amores que a pesar de los desplantes perdura para siempre“.

Por otro lado, cuando le preguntaron por qué se dio su salida, el periodista agregó: “Cosas de la vida que muchas veces no entendemos”, sin ahondar en más detalles.

Ante esto, la que salió a dar detalles de lo que pasó fue la ‘Negra candela’, quien en su canal de YouTube contó que el periodista un día entró a las instalaciones, fue hasta su puesto, recogió sus cosas y se fue sin hablar ni despedirse con nadie.

Al parecer, agregó la presentadora, desde las directivas le dijeron que le tocaba hacerse un ajuste de sueldo, pero no para subirle, sino para bajárselo debido a la crisis económica que está viviendo el canal, a lo que Nieto no aceptó.

Por lo pronto no hay claridad de dónde puede estar su futuro profesional, pero se estima que dé el salto a otro canal por su reconocimiento y la forma de dar las noticias, que conectó con mucha audiencia.

