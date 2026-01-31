Luz Mery Galeano, madre de Yeison Jiménez, reveló el detalle que la incomodó del homenaje póstumo a su hijo en el Movistar Arena. En una emotiva entrevista con el programa ‘Día a día’ de Caracol Televisión, habló por primera vez sobre la tragedia que marcó su vida: la muerte de su hijo, el doloroso proceso de duelo y las complicaciones que surgieron tras su partida.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Mamá de Yeison Jiménez contó cómo se enteró de la muerte de su hijo: “Fue un totazo”)

A poco más de dos semanas del fallecimiento del cantante, Luz Mery se mostró visiblemente afectada, pero decidida a compartir sus sentimientos y reflexiones. Durante la conversación, recordó con claridad el momento en que recibió la confirmación de la muerte de Yeison. Fue una experiencia devastadora para ella, un golpe tan inesperado que aún lucha por procesar en su corazón.

En medio del duelo, Luz Mery también habló sobre el homenaje organizado en honor a su hijo en el Movistar Arena de Bogotá. El evento, pensado para permitir que los seguidores de Yeison Jiménez se despidieran y rindieran tributo a su ídolo, estuvo marcado por momentos de gran emotividad y respeto.

Lee También

Para la madre del artista, la primera parte del homenaje fue precisamente lo que ella había esperado: un espacio lleno de amor y solidaridad. El público respondió con respeto y cariño, lo que permitió a Luz Mery sentir la presencia de su hijo de una manera simbólica y reconfortante.

Sin embargo, las cosas tomaron un giro inesperado cuando comenzó la segunda parte del evento. Según explicó, lo que había sido un homenaje se transformó en algo muy diferente.

Algunas personas, que parecían no entender el sentido profundo de la ocasión, llevaron equipos de sonido, consumieron alcohol y provocaron un ambiente caótico tanto dentro como fuera del recinto. La madre del cantante expresó su incomodidad ante lo sucedido, destacando que lo que debía haber sido un momento solemne de recuerdo y despedida se convirtió en una especie de fiesta.

Luz Mery también detalló que, debido a la desorganización y falta de respeto, llegó a considerar hacer un llamado público para pedir que se respetara el verdadero propósito del homenaje.

“No era una celebración, era un homenaje”, afirmó con pesar.

A pesar de los esfuerzos por mantener el acto dentro de los límites del respeto, la situación se escapó de control y dejó una profunda sensación de frustración en su corazón.

El testimonio de Luz Mery Galeano refleja la complejidad emocional de vivir el duelo cuando se enfrenta a una despedida tan pública y rodeada de multitudes. En medio de la tristeza, la confusión y el desorden, la madre de Yeison Jiménez no supo cómo reaccionar ante lo ocurrido.

Yeison Jiménez y otras muertes trágicas que han marcado la música

Grandes artistas como Yeison Jiménez, Carlos Gardel, Ritchie Valens, Pedro Infante, Jenni Rivera, Juancho Rois, Otis Redding y Aaliyah perdieron la vida en trágicos accidentes aéreos. Sus historias terminaron demasiado pronto, pero su música y legado siguen vivos