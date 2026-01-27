Luz Mery Galeano, conocida cariñosamente como ‘Lucy’, madre del cantante de música popular Yeison Jiménez, rompió el silencio para aclarar versiones y especulaciones que han circulado en torno a su hijo y a su familia.

En una emotiva intervención pública, la mujer aseguró que decidió hablar movida por mensajes muy claros que, según ella, ha sentido de Yeison, y por la necesidad de poner freno a quienes, a su juicio, han abusado del dolor ajeno.

“¿Has sentido a Yeison? Claro que sí”, afirmó Lucy, explicando que ha recibido señales constantes que la impulsaron a dar este paso. Según contó, uno de los mensajes más fuertes fue una especie de llamado a actuar:

“Madre, llegó la hora de que te amarres los pantalones, busques un abogado para que te hagas respetar y me respeten ”.

Para ella, esas palabras fueron decisivas, sobre todo en medio de situaciones difíciles que ha enfrentado su familia, como la creación de hasta siete perfiles falsos en redes sociales para atacar a su nuera y por eso, en los mensajes le decía que tenía que ir a ‘Día a día’.

Lucy explicó que nunca había sentido la necesidad de salir públicamente, pero que la situación se volvió insostenible. “Hay mucha gente que ha especulado, que ha hablado sin conocerlo, incluso periodistas que han tocado temas delicados. Quiero aclararle a la gente que nosotros no hemos dado declaraciones de nada. Todo lo que se ha dicho son especulaciones”, enfatizó.

Esta es la primera vez que Luz Mery Galeano participa en un programa para “dar la cara” y contar su verdad. Asegura que nadie mejor que ella puede hablar de Yeison desde sus inicios: “Desde el embarazo, su niñez, su vida… esa historia soy yo”.

Por eso decidió abrir redes sociales y mantenerse activa, con el propósito de proteger y mantener vivo el legado de su hijo, y evitar que su memoria se distorsione.

La madre del cantante también dejó claro que está dispuesta a hablar en cualquier espacio donde se busque la verdad. “Estoy disponible donde quieran saber quién fue mi hijo y despejar las dudas que tengan”, dijo, insistiendo en que su deseo es que Yeison sea recordado con alegría y respeto. “Sigamos su legado, recordémoslo como ese aventurero que fue en la tierra, un muchacho feliz y arriesgado”, expresó.

‘Lucy’ rechazó la idealización excesiva y recordó que Yeison era humano. “No era perfecto, nadie reemplaza a nadie, todos los seres humanos somos únicos”, concluyó, reafirmando que su lucha no es por controversia, sino por dignidad, memoria y amor hacia su hijo.

