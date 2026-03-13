El cantante santandereano ‘Heredero’ vivió recientemente uno de los momentos más emotivos de su vida personal. El artista, cuyo nombre real es Féizar Orjuela, celebró sus 25 años de matrimonio, también conocidos como Bodas de Plata, junto a su esposa y mánager Alba Lozano.

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La fecha marcó un aniversario muy especial para la pareja, que durante más de dos décadas ha compartido no solo su vida personal, sino también gran parte del camino profesional del cantante.

A través de redes sociales, el intérprete de carranga compartió con sus seguidores una fotografía llena de felicidad en la que aparece junto a su compañera de vida, recordando el amor y la complicidad que han construido durante estos 25 años.

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La publicación rápidamente causó una ola de reacciones entre sus fans, quienes aprovecharon para felicitar al artista por este importante logro personal.

En medio de los mensajes de cariño, uno de sus amigos también compartió unas palabras para conmemorar la ocasión: “¡Felices Bodas de Plata! Que la felicidad de este día sea solo el comienzo de otra etapa llena de alegrías… ¡Eché un viajeee!”, frase que refleja el tono festivo con el que celebraron este aniversario.

Para muchos seguidores del cantante, la historia de amor entre Orjuela y Lozano es también parte fundamental de su carrera artística. Alba Lozano no solo ha sido su esposa, sino también su mánager, acompañándolo en el crecimiento de su proyecto musical y en la consolidación de su nombre dentro de la música popular campesina.

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A lo largo de los años, la pareja ha demostrado que su relación se basa en el apoyo mutuo, la amistad y el trabajo en equipo. Mientras el artista ha llevado su música a diferentes escenarios del país, su esposa ha estado a su lado gestionando y acompañando su carrera, convirtiéndose en una pieza clave en su trayectoria.

En los últimos años, ‘Heredero’ se ha consolidado como una de las figuras más representativas de la carranga moderna en Colombia. Su estilo ha logrado conectar con nuevas generaciones de oyentes, manteniendo la esencia del género tradicional, pero llevándolo a nuevos públicos a través de plataformas digitales y redes sociales.

Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó con el éxito viral de la canción ‘Coqueta’, un tema que se popularizó ampliamente en internet y permitió que la carranga llegara a audiencias que quizá antes no estaban familiarizadas con este ritmo colombiano.

Mientras su carrera continúa creciendo y conquistando seguidores en diferentes regiones del país, el artista celebra en su vida personal uno de los logros que considera más importantes: una relación sólida construida durante 25 años junto a la mujer que ha sido su compañera en cada etapa del camino.

Las bodas de plata de la pareja no solo representan un aniversario, sino también el reflejo de una historia compartida entre música, sueños y proyectos en común. Para sus seguidores, este momento demuestra que, más allá del éxito en los escenarios, el cantante también ha logrado construir una familia y un hogar lleno de amor.

Con este aniversario, la pareja inicia un nuevo capítulo en su historia, celebrando todo lo que han vivido juntos y proyectando muchos más años de unión. Entre mensajes de felicitación, música y alegría, el intérprete santandereano dejó claro que, aunque su carrera sigue sumando éxitos, el mayor de todos está en su vida personal.

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