Durante los Premios Platino, la actriz Carmen Villalobos habló con Pulzo sobre uno de los momentos más difíciles que ha enfrentado junto al elenco y equipo de ‘Sin senos sí hay paraíso’, luego del ataque que sufrieron algunos de sus compañeros durante las grabaciones en Bogotá.

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En la alfombra del evento, la actriz contó cómo ha sido el proceso para retomar el trabajo después del violento episodio que golpeó emocionalmente a toda la producción.

“Nosotros reanudamos grabaciones, por supuesto que cada día se lo dedicamos a Henry y a Nico”, dijo Villalobos en conversación con Pulzo, dejando ver que el ambiente dentro del set todavía está marcado por el impacto de lo ocurrido.

La actriz también aseguró que el elenco y el equipo técnico han contado con el acompañamiento por parte de las empresas vinculadas al proyecto. Además, se refirió a los rumores y versiones que han circulado en torno al caso.

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“Han querido decir muchas cosas, hay cosas que son de verdad, hay cosas que sencillamente se inventan”, comentó.

Carmen Villalobos habló del dolor que vivieron tras el ataque

Durante la entrevista con Pulzo, la actriz confesó que el golpe emocional fue mucho más fuerte de lo que muchas personas imaginan y explicó que continuar grabando no fue nada sencillo para ella, aunque ahora emocionalmente está mejor.

“Yo estoy superbién dentro de lo que cabe; en su momento fue durísimo y durísimo seguir. La gente no tiene ni idea de cómo uno sigue a pesar de que todo el dolor va por dentro”, expresó.

Villalobos también aseguró que el equipo de producción se convirtió en una especie de familia y que todos intentaron apoyarse mutuamente en medio de la crisis. “Somos una gran familia. Yo cada vez que estoy en un proyecto considero a mi equipo y a mi proyecto mi familia”, afirmó.

Villalobos incluso reconoció que hubo momentos en los que sentía que emocionalmente no estaba preparada para regresar al set, aunque entendía que la producción debía continuar. “Es complicado, es como que dices: ‘No, espérate, no estoy listo’, pero los chicos también necesitaban reanudar las grabaciones”, señaló.

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Pese al difícil momento, Villalobos confirmó que ya están nuevamente trabajando en la cuarta temporada de la producción y adelantó algunos de los proyectos que vienen para ella en televisión. “Yo termino ya en un mes la cuarta temporada de ‘Sin senos sí hay paraíso’, que estrenamos creo que al final de año”, comentó.

Además, reveló que pronto comenzará la quinta temporada de Top Chef VIP, programa que ha sido uno de los formatos más exitosos de Telemundo en los últimos años.

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