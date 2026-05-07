La edición 2026 de los Premios Platino Xcaret comenzó a calentar motores con el anuncio de sus primeros 21 galardones, entregados durante una ceremonia previa a la gala principal que se realizará en Riviera Maya, México.

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(Vea también: Colombia se mete en los Premios Platino 2026 con actores y producciones clave)

Entre las producciones más destacadas aparecen ‘El Eternauta’ y ‘O agente secreto’, que dominaron buena parte de los reconocimientos técnicos y actorales. Sin duda, pican en punta para la ceremonia de este domingo.

‘El Eternauta’ comenzó fuerte en los Premios Platino

Una de las producciones más mencionadas en esta primera tanda de ganadores fue ‘El Eternauta’, serie que logró imponerse en varias categorías relacionadas con actuaciones y aspectos técnicos.

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El actor César Troncoso ganó el reconocimiento a Mejor Interpretación Masculina de Reparto en Miniseries o Teleseries, mientras que Andrea Pietra se quedó con el galardón a Mejor Interpretación Femenina de Reparto.

La producción también fue premiada en categorías técnicas como montaje, música original y efectos especiales, consolidándose como una de las favoritas de esta edición.

Otra de las producciones que sobresalió fue ‘O agente secreto’, que consiguió reconocimientos en música original, dirección de arte y montaje.

Qué actores y películas ganaron primeros Premios Platino

En las categorías actorales de cine, Álvaro Cervantes obtuvo el premio a Mejor Interpretación Masculina de Reparto gracias a su trabajo en ‘Sorda’.

Por su parte, Camila Pláate recibió el Platino a Mejor Interpretación Femenina de Reparto por su participación en ‘Belén’.

Precisamente, ‘Belén’ también recibió el Premio Platino al Cine y Educación en Valores, gracias a una historia enfocada en los derechos reproductivos de las mujeres y una denuncia falsa relacionada con aborto ilegal en Argentina.

Dentro de las categorías técnicas de cine también fueron reconocidas producciones como ‘Sirât’ y ‘El cautivo’.

Cuándo será la gala principal de los Premios Platino

La organización confirmó que la gala principal de los Premios Platino Xcaret 2026 se celebrará el próximo 9 de mayo en Riviera Maya, México.

Además, uno de los momentos más esperados será la entrega del Platino de Honor al actor argentino Guillermo Francella, reconocido por producciones como ‘El secreto de sus ojos’, ‘El robo del siglo’ y ‘El encargado’.

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