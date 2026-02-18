El audiovisual colombiano volvió a posicionarse como uno de los grandes protagonistas en Iberoamérica. La organización de los Premios Platino anunció las preselecciones de su edición XIII y Colombia aparece como uno de los países con mayor presencia tanto en cine como en televisión.

Fueron seleccionadas más de 250 producciones de 20 países, que competirán por los galardones que se entregarán el 9 de mayo de 2026, en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en la Riviera Maya (México).

Películas y series colombianas con más preselecciones

Entre las películas nacionales más destacadas figuran ‘Horizonte’, dirigida por César Augusto Acevedo, y ‘Un poeta’, de Simón Mesa Soto. También figura ‘Adiós al amigo’, de Iván Gaona.

En televisión, el liderazgo es aún más marcado. ‘Estado de fuga: 1986’, de Rodrigo Guerrero, encabeza las preselecciones entre miniseries o teleseries con 16 precandidaturas, mientras que ‘Manes’ (temporada 3), creada por Juan Pablo Posada, Alex Marín y Daniel Ucrós, suma 9.

En la categoría de Mejor Película Iberoamericana de Ficción, Colombia compite con ‘Adiós al amigo’, ‘Horizonte’ y ‘Un poeta’. En Mejor Miniserie o Teleserie fueron preseleccionadas ‘Betty la fea: la historia continúa’ (T2), ‘Estado de fuga: 1986’ y ‘Manes’ (T3). Además, ‘Nuevo Rico, Nuevo Pobre 2 ‘aparece como aspirante a Mejor Serie de Larga Duración.

Fuerte presencia colombiana en dirección, actuación y categorías técnicas

La participación colombiana también es notable en las categorías individuales. En Mejor Dirección figuran César Augusto Acevedo (‘Horizonte’) y Simón Mesa Soto (‘Un poeta’). En actuación, aparecen nombres como Rebecca Andrade y Vicky Hernández en interpretación femenina, y Manolo Cruz y Ubeimar Ríos Gómez en interpretación masculina.

Colombia suma preselecciones en categorías de reparto, guion, música original, documental, comedia iberoamericana, ópera prima y cine y educación en valores. A esto se agrega una amplia representación en áreas técnicas como dirección de arte, fotografía, montaje, sonido, vestuario y maquillaje, tanto en cine como en miniseries o teleseries.

Tras este anuncio, el proceso continuará con la selección de 20 obras o profesionales por categoría, de donde saldrán cuatro finalistas que competirán por los Premios Platino Xcaret 2026 en la gala del próximo 9 de mayo.

