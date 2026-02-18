La noticia del fallecimiento del actor Peter Greene, conocido por sus papeles como villano en Hollywood durante la década de 1990, ha conmocionado a la industria del cine y a sus seguidores.

(Vea también: De qué falleció Carlos Barbosa, actor de ‘El Capo’ y más novelas; luchaba con dura enfermedad)

¿De qué murió actor de ‘Pulp Fiction’?

Según información obtenida por TMZ y confirmada por la Oficina del Médico Forense Jefe de la Ciudad de Nueva York, la causa oficial de la muerte de Greene fue una herida de bala en la axila izquierda, la cual dañó la arteria braquial, responsable de suministrar sangre al brazo, codo, antebrazo y mano. Las autoridades han clasificado su fallecimiento como un accidente.

El actor de 60 años fue encontrado muerto en su apartamento del Lower East Side de Manhattan a mediados de diciembre.

Según reportes, un vecino escuchó música proveniente del departamento durante toda la noche y, al no obtener respuesta al tocar la puerta, llamó a la policía para hacer una verificación de bienestar.

Al ingresar, los oficiales descubrieron el cuerpo de Greene sin signos de vida. Su representante, Gregg Edwards, confirmó a la prensa los detalles sobre el hallazgo y las circunstancias de su fallecimiento.

El accidente que llevó a su fallecimiento ha sido confirmado por el informe forense, el cual detalla que la bala impactó directamente la arteria braquial, lo que resultó en un daño letal al suministro de sangre del brazo y áreas adyacentes.

Este detalle médico explica la rapidez con la que Greene perdió la vida, y los oficiales de policía confirmaron que no se trató de un acto intencional ni de un suicidio, sino de un disparo accidental.

El hallazgo de su cuerpo, luego de la alerta de un vecino por la música que sonaba durante más de 24 horas, ha causado conmoción y tristeza entre sus colegas y fanáticos.

¿Quién era Peter Greene?

Peter Greene saltó a la fama gracias a sus icónicos papeles de villano en el cine de los años 90, donde su presencia y estilo único dejaron una huella imborrable.

Su papel más recordado quizá sea el de Dorian Tyrell, el mafioso antagonista de Jim Carrey en la exitosa comedia ‘La máscara’ (1994), un rol que consolidó su capacidad para interpretar personajes intensos y carismáticos.

Ese mismo año, Greene interpretó a Zed, un villano sádico en ‘Pulp Fiction’, dirigida por Quentin Tarantino, otra actuación que reafirmó su talento para encarnar personajes oscuros y memorables.

A lo largo de su carrera, Greene también participó en películas como ‘Sospechosos habituales’, ‘Training Day’ y ‘The Bounty Hunter’, entre muchas otras, demostrando su versatilidad y consistencia como actor.

A pesar de no ser siempre el protagonista, su presencia en pantalla era inconfundible y, en muchos casos, robaba la atención de los espectadores, consolidándolo como uno de los villanos más memorables del cine contemporáneo.

Su habilidad para interpretar villanos complejos y memorables lo convirtió en un referente dentro de Hollywood, y su legado artístico permanecerá a través de los numerosos personajes que dio vida en la pantalla grande.

