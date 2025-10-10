El mundo del entretenimiento colombiano está de luto debido al fallecimiento del actor Carlos Barbosa, quien a los 81 años de edad perdió la vida luego de haber luchado por mucho tiempo con una dura enfermedad.

Actor de 'La ley del corazón' que padece cáncer reapareció con difícil mensaje: "Luchando"

Según Miriam Bohórquez, actriz y esposa de Barbosa, la causa de la muerte fue la enfermedad mieloma múltiple, un tipo de cáncer que se origina en las células plasmáticas y con el cual venía luchando desde hace un buen tiempo.

Así, Barbosa deja un legado importante en la televisión colombiana, recordando que actuó en muchas producciones muy conocidas por las personas en el país.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carlos Barbosa (@carlosbarbosaactor)

Qué es el mioma múltiple

El mieloma múltiple es un cáncer que comienza en las células plasmáticas, un tipo de glóbulo blanco que produce anticuerpos. Las células cancerosas se acumulan en la médula ósea y en los huesos, debilitándolos y afectando la producción de células sanguíneas sanas.

Los síntomas comunes incluyen dolor óseo, fatiga, fracturas, pérdida de peso e infecciones frecuentes. El tratamiento puede incluir terapias dirigidas y anticuerpos monoclonales para controlar la enfermedad.

Entre sus principales síntomas aparecen:

Dolor en los huesos.

Fracturas óseas.

Fatiga y debilidad.

Pérdida de peso y apetito.

Infecciones frecuentes.

Problemas renales.

Confusión.

Lo más triste es que esta enfermedad no tiene una cura aún, pero lo que sí hacen los médicos es tratar de darle control para alargar la vida del paciente lo más que se pueda.

Qué pasó con Heidy Bermúdez, recordada como 'la chiquita brava' de 'El man es Germán'

En qué novelas actuó Carlos Barbosa

Así, la televisión colombiana despide a uno de sus representantes más importantes, recordando que en su larga trayectoria participó en producciones como:

‘La vorágine’.

‘Los cuervos’.

‘El Capo’.

‘Garzón vive’.

‘El divino’.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carlos Barbosa (@carlosbarbosaactor)

