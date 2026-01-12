El trágico final del popular cantante Yeison Jiménez ha conmocionado a Colombia. El sábado 10 de enero de 2026, el músico y cinco acompañantes fallecieron en un accidente aéreo en Paipa, Boyacá. La avioneta, matrícula N325FA, concluyó su vuelo en una explosión que aún está bajo investigación.

Yeison Jiménez, oriundo de Manzanares, Caldas, se había posicionado como uno de los exponentes más destacados de la música popular, con éxitos musicales como ‘Aventurero’, ‘Guaro’, ‘Ni tengo, ni necesito’, y ‘Ya no mi amor’. Su talento, carisma y la emotividad con la que narraba historias de la vida cotidiana lo llevaron a conquistar a miles de fanáticos y lograr una fortuna producto de su arduo trabajo.

Sin embargo, pese a las victorias en su carrera artística, en su vida personal Yeison padecía de sueños premonitorios de morir en un accidente aéreo y estaba atormentado por una millonaria estafa. A finales de 2020, el músico y su apoderado denunciaron a un grupo de empresarios por apropiación indebida de sumas millonarias en un negocio de venta de camionetas de alta gama, proyecto en el cual Jiménez había invertido una considerable suma de dinero.

“Estamos consternados por lo ocurrido. Era un excelente joven”, comentó el exfiscal Mario Iguarán a El Tiempo en referencia a la tragedia aérea. Iguarán, a quien el músico recurrió para recuperar varias propiedades, confirmó la gravedad de la estafa que sufrió Jiménez.

Según detalló El Tiempo, la Fiscalía vinculó el caso con el grupo delincuencial conocido como ‘Los victorinos’, señalados de haber lucrado más de 4.370 millones de pesos en estafas. Actualmente, el proceso penal avanza con tres condenas, y se ha negado la prisión domiciliaria a uno de los implicados.

Por otro lado, se recuerda con tristeza las grandes pasiones del artista, los caballos y los carros de alta gama. En su última publicación en redes sociales, se le veía emocionado junto a una moto Yamaha DT 125 y una Lexus GX, ambas adquiridas en julio de 2023, cuando cumplió 32 años.

