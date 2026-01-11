El anuncio fue hecho a través de un comunicado firmado por la familia Jiménez y la empresa Sírvalo Pues, en el que reiteran que la decisión está tomada, pero aún dependen de trámites en Medicina Legal para entregar detalles definitivos.

“Nos encontramos a la espera de surtir los trámites legales ante Medicina Legal para poder anunciar el lugar, fecha y hora”, señala el documento. “Les pedimos comprensión por esta situación y estar atentos a nuestras redes sociales”, agregan.

Fuentes consultadas por Noticias Caracol señalaron que el homenaje de despedida al artista se llevaría a cabo el martes 13 de enero en Bogotá.

De acuerdo con ese informe, el evento sería abierto al público y se haría en el Movistar Arena, a partir de las 10:00 de la mañana. Sin embargo, este punto todavía no ha sido confirmado, por lo que la ubicación exacta sigue pendiente de ser anunciada oficialmente.

El mismo medio afirmó que, además del homenaje público, se adelantará una ceremonia privada de sepultura. El cantante sería enterrado en el cementerio Jardines del Recuerdo, en el norte de Bogotá. Ese lugar también recibiría los restos de Óscar Marín, uno de sus compañeros que falleció en el siniestro.

¿Cómo fue el accidente donde murió Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez falleció el sábado 10 de enero de 2026 tras un accidente aéreo ocurrido entre los municipios boyacenses de Paipa y Duitama.

El artista viajaba junto a varios miembros de su equipo en una aeronave privada con matrícula N325FA, que tenía previsto despegar con destino al municipio de Marinilla, Antioquia, donde tendría un concierto en horas de la noche.

Según versiones iniciales, la avioneta no alcanzó a tomar la altura suficiente y terminó precipitándose a tierra. El impacto ocurrió en una finca ubicada aproximadamente a dos kilómetros del punto desde donde se había iniciado la maniobra de despegue.

El accidente produjo un incendio inmediato y no dejó sobrevivientes. Las autoridades de aviación y cuerpos de socorro trabajaron durante horas en la recuperación de los cuerpos y la recolección de información, mientras Medicina Legal asumió la labor de identificación e inspección forense.

