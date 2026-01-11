La música popular se viste de luto: las últimas horas de Yeison Jiménez antes del trágico accidente de avioneta son retratadas en un emotivo testimonio que evoca los últimos ecos de su risa en un establecimiento de productos típicos en Boyacá. En una grabación a la que tuvo acceso El Tiempo, se ve a Jiménez, vistiendo de blanco, paseando con un grupo de música por las estanterías del espacio ‘Golosinas, helados y amasijos Belén S.A.S.’, momento especial que quedaría sellado como sus últimas imágenes con vida.

Sigue a PULZO en Discover

El video muestra al grupo ingresando al local a las 2:18 de la tarde, revisando y comprando diversos productos típicos. En medio de risas y diálogos sobre el queso campesino, la grabación capta al cantante en su esencia, recordado por su facilidad para conectar con las personas.

(Vea también: Últimas imágenes con vida de Yeison Jiménez: así pasó sus últimos minutos antes del accidente)

“¿Cuál es el mejor queso campesino?”, preguntó Jiménez en el establecimiento, mostrando su genuino interés por los productos y la cultura local. Según relató una de las jóvenes que atendía el local: “Entró acompañado de tres personas, preguntó por los productos que ofrecíamos, comió queso con bocadillo y se mostró amable y accesible”.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Entretenimiento Pulzo 🍿 (@pulzoentretenimiento)

Después de hacer sus compras, compartir un par de fotografías con el personal del negocio y disfrutar de los bocadillos típicos, Jiménez se despidió del local y retomó el camino, sin que se presagiara la triste despedida que su destino le tenía reservada.

De hecho, Pulzo tuvo acceso a una de las fotos que se tomó con las propietarias del establecimiento, quienes aprovecharon su visita para sacarse la fotografía, sin pensar que era la última aparición de Yeison Jiménez con sus seguidores en Colombia.

Belén SAS

Según fuentes oficiales, el músico volaba en un vuelo chárter que despegó del aeropuerto de Paipa con seis ocupantes en total. Sin embargo, la avioneta no logró ganar la altura necesaria y terminó incendiándose a pocos metros de la pista, en un escenario que evidencia la gravedad del accidente.

¿Qué se sabe hasta ahora del caso de B-King y Regio Clown, desaparecidos en México?

B-King y Regio Clown desaparecieron el pasado 16 de septiembre en México. Desde entonces, no se ha tenido razón sobre su paradero ni las circunstancias en las fueron visto por última vez. Este es el capítulo de 'Bajo sospecha', el programa sobre crimen en Pulzo, en el cual se habló del caso.