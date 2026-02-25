Paloma Valencia se perfila como la gran favorita en la Gran Consulta por Colombia, de acuerdo con la más reciente encuesta de Invamer, que midió la intención de voto entre varios aspirantes de ese bloque de cara al próximo 8 de marzo.

El sondeo ubica a la senadora con 41,6 % de respaldo, una cifra que la deja muy por encima de sus competidores. En el segundo lugar aparece Carlos Fernando Galán con 12,2 %, mientras que Juan Daniel Oviedo alcanza 10,4 %. Más atrás figura Vicky Dávila, dentro del mismo escenario evaluado.

La diferencia entre Valencia y el resto de precandidatos es amplia, lo que marca una tendencia clara en este momento de la carrera interna. La medición sugiere que, si hoy fueran las votaciones de la consulta, la ventaja de la congresista sería difícil de remontar.

Con estos números, la Gran Consulta por Colombia empieza a mostrar un liderazgo definido y un escenario en el que Valencia arranca con un impulso considerable frente a los demás nombres en competencia.

