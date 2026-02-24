El clima político en el Congreso volvió a tensionarse por cuenta de un nuevo enfrentamiento entre Catherine Juvinao y María Fernanda Carrascal, quienes reactivaron una disputa pública en redes sociales justo cuando se aproxima un nuevo proceso electoral en el que ambas buscan la reelección.

El cruce de mensajes se dio entre ambas, especialmente en temas como la reforma laboral y las cifras relacionadas con los contratos de aprendizaje del Sena. La respuesta de la congresista de la Alianza Verde no se hizo esperar y escaló rápidamente hacia cuestionamientos de fondo sobre coherencia política y decisiones electorales tomadas en 2022.

Más allá del intercambio puntual, el choque deja ver el clímax de la campaña, con disputas que combinan debates técnicos, reproches ideológicos y viejas heridas.

Reforma laboral y cifras del Sena, en el centro de la pelea

Uno de los puntos más sensibles del enfrentamiento fue la reforma laboral impulsada por el Gobierno. Carrascal sostuvo que Juvinao se habría ausentado de votaciones clave durante el trámite del proyecto, una acusación que fue desmentida por la representante verde.

Juvinao aseguró que los registros oficiales muestran que participó en 56 votaciones relacionadas con la iniciativa, por lo que calificó la crítica como falsa. Además, cuestionó la forma en la que Carrascal presentó cifras sobre una supuesta reducción en la contratación de aprendices del Sena para 2025.

Según Juvinao, esos datos no tendrían sustento técnico claro y, en algunos casos, habrían sido tomados de un derecho de petición que ella misma había solicitado a la entidad. “No sé de dónde sacas esas cifras y probablemente tú tampoco”, afirmó la congresista, al tiempo que señaló que el Sena no ha explicado con claridad cómo se obtuvieron esos números.

Acá, la respuesta de Juvinao a Carrascal:

A @MafeCarrascal nunca le respondo sus difamaciones, las cuales rayan en obsesivas. Hoy lo haré: hay que recordarle sus incoherencias y su talante acomodaticio frente a lo que antes criticaba. PD: y les cuento quién renunció al Verde para irse detrás de los votos de Petro 🫣 pic.twitter.com/jhw6Msfa4V — Cathy Juvinao #VERDE101 🌻💚 Cámara Bogotá (@CathyJuvinao) February 24, 2026

El cruce también tuvo un componente ideológico. Juvinao reprochó lo que considera un cambio de discurso de Carrascal, recordando que cuando era activista criticaba prácticas como el clientelismo, el nepotismo y la justificación de la violencia, pero que ahora las respalda desde el Gobierno bajo argumentos de “ciencia política”.

El trasfondo político y la pelea por la coherencia entre Juvinao y Carrascal

Otro de los mensajes fue el señalamiento de Juvinao, según el cual Carrascal habría renunciado a la Alianza Verde para irse “detrás de los votos de Petro” en las elecciones de 2022. Ese comentario abrió un nuevo frente de discusión sobre el origen político de la congresista del Pacto Histórico.

Carrascal respondió con dureza y negó haberse movido por oportunismo electoral. Explicó que acompañó desde el inicio al sector progresista dentro del Partido Verde, junto a figuras como Inti Asprilla y Camilo Romero, y que su llegada al Pacto Histórico fue una consecuencia natural de ese proceso.

Además, recordó su cercanía política con Gustavo Petro, incluso antes de que existiera Colombia Humana como partido, y defendió su coherencia ideológica a lo largo de los años. “Mi coherencia siempre ha estado; la tuya no”, le respondió a Juvinao, a quien acusó de haber utilizado votos del petrismo y del progresismo para llegar al Congreso.

Yo no me fui detrás de los votos de nadie, lo que hice fue apostar desde el inicio por un proyecto político en favor de la gente, algo que el oportunismo no puede entender. Y hablando de oportunismo, hay que recordarte la historia, el Partido Verde nació con la personería… — Mafe Carrascal Rojas (@MafeCarrascal) February 24, 2026

