Se conoció que en un evento público del candidato presidencial Iván Cepeda, realizado en Tumaco, Nariño, fueron identificadas personas que portaban camisetas alusivas a la llamada ‘Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano’, una disidencia de las antiguas Farc vinculada a la ‘Segunda Marquetalia’ y liderada por Iván Márquez.

Según informó el medio La Silla Vacía, el hecho fue documentado a través de fotografías enviadas por asistentes y verificado por un periodista que cubría la actividad política.

La estructura mencionada opera en el sur del país y ha sido señalada de actividades relacionadas con el narcotráfico, aunque actualmente mantiene conversaciones con el Gobierno dentro de la política de paz total impulsada por el presidente Gustavo Petro.

Tras conocer la situación, Iván Cepeda aseguró que informó de inmediato a la Policía Nacional y que se encontraba acompañado por uniformados para identificar a las personas y evaluar las capturas.

El episodio generó controversia en medio del ambiente preelectoral, mientras avanzan los diálogos entre el Ejecutivo y esa disidencia, instalados en 2024 en Caracas, con una agenda centrada en transformaciones territoriales, sustitución de economías ilícitas y garantías para las víctimas.

Desmienten versión de Cepeda sobre computador de Raúl Reyes

Una investigación de La Silla Vacía, con apoyo de La Liga Contra el Silencio, concluyó que no hay evidencia de que la mención de Iván Cepeda en los computadores de Raúl Reyes haya sido un montaje del DAS, como el hoy candidato ha sostenido durante años.

Los archivos fueron incautados tras la Operación Fénix, el bombardeo al campamento guerrillero de las Farc en Ecuador el 1 de marzo de 2008, durante el gobierno de Álvaro Uribe.

En esos documentos aparecen comunicaciones de miembros de las Farc que hablan de coordinar con Cepeda la movilización del 6 de marzo de 2008, convocada desde el Movice como respuesta a la marcha masiva del 4 de febrero contra esa guerrilla.

Cepeda ha argumentado que su nombre fue “sembrado” en los archivos mediante la llamada ‘Operación Estímulo’ del DAS.

Sin embargo, la revisión de documentos oficiales muestra que esa operación buscaba infiltrar y desacreditar la marcha con propaganda, no alterar los computadores de Reyes.

Además, aunque la Corte Suprema declaró ilegales los archivos como prueba por fallas en su obtención, no cuestionó su contenido. Un informe de Interpol concluyó que no fueron manipulados.

La investigación sostiene que la aparición de Cepeda en esos archivos coincide con el contexto y niega que exista evidencia de un montaje.

