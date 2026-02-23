La revista Semana publicó una rectificación oficial sobre una denuncia relacionada con supuestos contratos por 23.000 millones de pesos destinados a maquillaje y fotografía para Verónica Alcocer, primera dama de Colombia.

La aclaración fue incluida en su edición impresa número 2273, que circuló a partir del sábado 14 de febrero, luego de revisar la contratación cuestionada y recibir respuestas formales de RTVC y la Casa de Nariño.

Qué decía la denuncia y qué corrigió Semana

En la publicación inicial, Semana dio cuenta de una denuncia presentada por el profesor y experto financiero Juan Carlos Portilla, en la que se afirmaba que cerca de 23.000 millones de pesos habrían sido destinados a la contratación del fotógrafo Mauricio Vélez y del maquillador Fady Javier Flórez.

Sin embargo, luego de revisar la información contractual, la revista aclaró que esa afirmación no es cierta y que la cifra fue mal interpretada. Según explicó, solo una parte de ese monto corresponde a la contratación de dichos profesionales.

Cuánto ganaban realmente los contratistas

En la rectificación, Semana precisó que, de acuerdo con la información entregada por RTVC y la Casa de Nariño:

El fotógrafo Mauricio Vélez fue contratado por 25 millones de pesos mensuales.

El maquillador Fady Javier Flórez tuvo un contrato por 10 millones de pesos mensuales.

La revista agregó que los honorarios de ambos profesionales, sumados en total, ascendieron a $665.856.932, cifra que no superó el 4,65 % del valor total de los contratos en ninguna vigencia.

Esta es la aclaración publicada por Semana en su versión impresa:

Semana

Semana

Qué incluían realmente los contratos cuestionados

Semana explicó que los contratos con la Cooperativa de Trabajo Asociado Soluciones de Audio y Video (SAVI) no se limitaban a maquillaje o fotografía de la primera dama, sino que abarcaban toda la producción y transmisión de productos audiovisuales del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

Asimismo, RTVC indicó que no se centró exclusivamente en labores relacionadas con la imagen de Verónica Alcocer, como se había sugerido inicialmente.

