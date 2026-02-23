Néstor Morales dedicó un emotivo mensaje de despedida a María Consuelo Araujo, durante una intervención al aire en la que resaltó su paso por la mesa de trabajo y el impacto de su participación a lo largo de seis años. Con la voz entrecortada, el comunicador le pidió que no llorara para poder mantener la serenidad mientras leía la carta que preparó especialmente para ella.

Sigue a PULZO en Discover

Morales explicó que no quería despedirla con un mensaje protocolario, sino con palabras personales que reflejaran el aprecio construido durante el tiempo compartido. En su intervención, agradeció la claridad de sus análisis, su mirada humanista y la forma en que aportó reflexiones sobre cultura, política y relaciones internacionales desde su propia experiencia y visión del país.

(Vea también: “¿Son enfermos mentales o imbéciles?”: Néstor Morales, sobre los ‘therian’ que aparecieron en Colombia)

El periodista también destacó el respeto que Araujo logró entre la audiencia y sus compañeros, pese a no ser comunicadora de profesión. Subrayó su estilo sereno, su firmeza al expresar opiniones y su capacidad para intervenir sin estridencias, cualidades que, según dijo, fortalecieron el nivel de las conversaciones en la mesa.

“Gracias María Consuelo por lo mucho que has aportado en esa mesa, no eres periodista, pero te ganaste lo más importante, que es el respeto de la audiencia, de nosotros, el reconocimiento genuino de quienes hemos tenido la fortuna de ser tus compañeros de 6 años, así que nuevamente gracias por hablar sin estridencias, gracias por hablar con la firmeza, con la serenidad de quien tiene posiciones firmes, de quien no necesita gritar”.

Durante el mensaje, Morales recordó detalles cotidianos que, a su juicio, reflejan el carácter y la disciplina de Araujo. Mencionó su rigor, su responsabilidad y el hecho de que nunca faltó a su labor en seis años, además de su particular hábito de subrayar con esferos de distintos colores las frases relevantes de cada entrevista.

(Lea también: “Por qué no subieron el 300 %”: Morales, a mintrabajo, al decir que es “inhumana” caída del mínimo)

El periodista evocó también el origen de su vínculo profesional, al señalar que la invitó a integrarse al equipo poco antes del inicio de la pandemia. Según relató, el primer encuentro ocurrió en una cafetería y, apenas una semana después, comenzó una etapa marcada por cambios profundos en el país y en los medios de comunicación.

“María Consuelo llegó un día de pandemia, me reuní con ella en una cafetería, le ofrecí que se vinculara a la mesa de trabajo y una semana después empezó la pandemia. Han pasado 6 años, de los cuales lo único que puedo decir es que esta mesa de trabajo fue mejor gracias a ti, fue infinitamente mejor gracias a ti”, concluyó Morales con la voz cortada.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.