La mesa de debate más escuchada de las mañanas en Blu Radio tendrá una baja sensible. La exministra y analista María Consuelo Araújo prepara su salida de las cabinas radiales tras confirmarse su nuevo rumbo profesional para este 2026.

Araújo fue designada como la nueva presidenta de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI). La exfuncionaria llega a reemplazar a un “cacao” del sector: Juan Martín Caicedo, quien estuvo al frente del gremio durante dos décadas.

Este relevo no solo significa un cambio de mando en uno de los sectores más importantes para la economía del país, sino que también implica que Araújo dejaría su silla en el programa que conduce Néstor Morales, donde compartía mesa con figuras como Felipe Zuleta y Ricardo Ospina.

María Consuelo Araújo no es ajena a los altos cargos. Su hoja de vida es una de las más robustas del país:

Gobierno Nacional: fue ministra de Cultura y Canciller durante la era de Álvaro Uribe.

Distrito (Bogotá): pasó por la dirección del Jardín Botánico, el IDRD, la Secretaría de Integración Social y fue gerente de Transmilenio durante la segunda alcaldía de Enrique Peñalosa.

Formación: estudió en el Externado y tiene una especialización en la Universidad de Columbia, Nueva York.

Con su llegada a la CCI, también se disipan los rumores que la ubicaban como posible candidata a la codirección del Banco de la República, en el reemplazo de Carolina Soto. Araújo decidió apostarle a la infraestructura, un reto gigante en un momento donde las obras civiles y las concesiones viales están en el ojo del huracán por los retrasos y la economía.

