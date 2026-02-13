La situación económica de Colombia ha ingresado en una fase de incertidumbre después de que el Consejo de Estado dictara una medida cautelar que suspende provisionalmente los efectos del decreto 1469, el aumento del salario mínimo implementado por el gobierno de Gustavo Petro a fines de 2025. Como informó Blu Radio, la resolución, que resulta en una anulación temporal del incremento salarial del 23,78 %, obliga al Gobierno a emitir un nuevo decreto transitorio en un plazo de ocho días, estrictamente ajustado a parámetros legales y constitucionales.

Ante esta situación, la polémica no ha tardado en surgir, principalmente por el impacto que puede tener en variables indexadas al salario mínimo. Pensiones ligadas a este, multas de tránsito, tarifas de transporte público o salarios integrales son algunos de los aspectos que podrían requerir ajustes.

Esta suspensión, si bien no es un pronunciamiento definitivo sobre la legalidad del decreto –algo que se resolverá tras múltiples demandas–, ha causado un escenario de incertidumbre económica. Según Ricardo Ospina de Mañanas Blu, quien reveló en primicia esta decisión, el cálculo original omitió criterios técnicos vitales, respondiendo más a una determinación política que a una base verificable.

Al respecto, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, habló en Blu Radio y respondió sobre cuáles eran los plazos para explicar al Consejo de Estado los criterios técnicos de la decisión de subir el mínimo un 23 %.

“Estábamos esperando los tiempos del 24 de febrero, no les parece un poco irresponsable al Consejo de Estado que, cuando no han terminado los tiempos para nuestra explicación, tomen una decisión de suspender y peor aún, nos piden que emitamos un nuevo decreto en 8 días, ósea antes del 24. ¿Van a someter a los trabajadores a semejante incertidumbre desde sus cómodos sueldos? A mi me parece que eso es jugar con los sueños de la gente, esto es un asunto de alma, de corazón, lo que hacen es “inhumano”, dijo el ministro.

A lo que Néstor Morales, sorprendido, le contrapreguntó: “Si la humanidad y la dignidad de los trabajadores se arregalara subiendo el mínimo sin ningún límite, ¿por qué no subir el 300 %?”.

Finalmente, el ministro respondió al periodista y explicó lo que ha hecho el Gobierno con dicha medida: “Porque también hay que tomar decisiones responsables. ¿Sabe cuánto es la brecha entre mínimo y vital? el 28 %, nosotros lo subimos 23 % porque eso hay que hacerlo progresivamente. Hasta ahora no ha pasado una catástrofe como lo han dicho muchos cada vez que tomamos una decisión”.

