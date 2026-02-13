El Alto Tribunal impuso una medida cautelar al decreto que aumentó el salario mínimo en 2026 y que desató polémica en el país por ser uno de los más altos de la historia: 23 %.

La orden, dice el Consejo de Estado, es suspender manera provisional sus efectos.

En esa misma vía, ahora el gobierno de Gustavo Petro deberá decretar un nuevo salario mínimo provisional en “8 días”.

El decreto le da ese plazo al Gobierno Nacional para la expedición de un decreto en el que se fije el porcentaje transitorio de aumento del salario mínimo legal del 2026. Ese decreto regirá hasta que el mismo Consejo de Estado tome la decisión y mantenga el 23 % o se determinen nuevas medidas para fijar el monto.

El magistrado Morales, de ese alto tribunal, también detalla en su decisión que, para la expedición de la nueva cifra, el Gobierno deberá decretar con base en los criterios económicos y constitucionales previstos en la ley.

Nuevo salario mínimo 2026: qué tendrá en cuenta Gustavo Petro

De acuerdo con la decisión del Consejo de Estado, el Gobierno deberá tener en cuenta los siguientes criterios:

La meta de inflación fijada por la Junta Directiva del Banco de la República para 2026.

Productividad reportada por el Dane.

Contribución de los salarios en el ingreso nacional del año 2025.

Inflación del 2025

Incremento del PIB del 2025

La especial protección del trabajo

La garantía de una remuneración mínima, vital y móvil.

La función social de la empresa.

Los objetivos constitucionales de dirección de la economía.

