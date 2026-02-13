El Consejo de Estado sentó un precedente histórico al suspender de manera temporal el decreto gubernamental que establecía un incremento del 23,7% para el salario mínimo de 2026. Esta determinación responde a aproximadamente 30 demandas que fueron presentadas en su contra, argumentando que el aumento no cumplía con los parámetros técnicos y macroeconómicos requeridos por la ley.

El fallo, emitido el 13 de febrero de 2026, devolvió la responsabilidad al Gobierno Nacional, dándole un plazo de ocho días calendario para que las entidades demandadas, principalmente el Ministerio de Trabajo y el Gobierno, expidan un nuevo decreto provisional.

Según el fallo del alto tribunal: “A título de medida cautelar, ordenar a las entidades demandadas que, dentro de los ocho (8) días calendario contados a partir del día siguiente a la notificación de esta providencia, realicen, expidan y publiquen un decreto en el que se fije el porcentaje transitorio de aumento del salario mínimo legal para el año 2026 y el consecuente valor total del mismo para esta vigencia, que regirá hasta tanto se dicte sentencia en el proceso”.

El fallo también precisó que para establecer el nuevo aumento salarial, el Gobierno debería aplicar todos los criterios económicos y constitucionales descritos en el inciso segundo del parágrafo del artículo 8 de la Ley 278 de 1996, junto con su desarrollo jurisprudencial.

En Blu Radio se refirieron a lo que sucederá este viernes 13 de febrero con el pago de la quincena en muchas empresas en Colombia, que adelantan los salarios ya que el 15 cae en un domingo, como ocurre este mes. Por esa razón, Néstor Morales indicó que varias compañías les recortarían el salario mínimo a miles de trabajadores con el porcentaje que regía actualmente, pues el decreto dice que no tiene efectos sobre la medida que ya había aplicado en enero.

El único antecedente similar en la historia de Colombia ocurrió en 2017, cuando se anuló un decreto presidencial por considerar el aumento como demasiado bajo. En esa ocasión, el Consejo de Estado le ordenó al Gobierno revisar al alza el salario mínimo. Sin embargo, la suspensión actual cuestiona el incremento excesivo y señala que no se ajusta a indicadores como la inflación proyectada, la productividad y la capacidad económica del país.

