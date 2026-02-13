El Consejo de Estado suspendió de manera provisional los efectos del decreto que fijó el aumento del salario mínimo para 2026. La decisión corresponde a una medida cautelar adoptada por un magistrado ponente, quien ordenó al Gobierno Nacional expedir un nuevo decreto transitorio en un plazo de ocho días, ajustado a los parámetros legales y constitucionales vigentes.

Según informó Caracol Radio, actualmente cursan cerca de 17 demandas contra el aumento del salario mínimo. Entre las solicitudes presentadas ante la alta corte se plantea que el incremento sea del 11 % mientras se resuelve de fondo la legalidad del decreto.

De aplicarse ese porcentaje, el salario mínimo en Colombia quedaría en 1’580.085 pesos, lo que representaría un aumento de 156.585 pesos frente a la cifra base. Esto difiere de los 1’750.905 pesos establecidos inicialmente con un alza del 23 %.

Por otra parte, teniendo en cuenta indicadores como el IPC, el incremento mínimo debería ser del 7 %. En ese escenario, el salario alcanzaría los 1’523.145 pesos, con un ajuste de 99.645 pesos.