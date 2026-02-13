En eso coinciden varios analistas luego de conocerse la decisión del Consejo de Estado de frenar (provisionalmente) el incremento del 23 % que decretó el Gobierno, en diciembre pasado, para el salario mínimo que entró a regir en enero y que ha desatado críticas de algunos sectores que, entre otras cosas, se quejan por el impacto que están sufriendo las empresas, especialmente las pequeñas y medianas en el país.

Sobre el tema le preguntaron al ministro Armando Benedetti, que calificó de “surrealista” la decisión.

“Ministro, políticamente, estamos a tres semanas de las elecciones, a mí me parece que el Consejo de Estado les está dando a ustedes un inmenso insumo político porque ustedes van a salir a decir: ‘El salario que reajustamos para los más pobres de Colombia nos lo tumbaron. ¿Se dan cuenta que las élites y los ricos no quieren ayudar al pueblo?’”, preguntó Néstor Morales, en Blu Radio.

Ante la pregunta, Benedetti dio por hecho que así ocurrirá.

“No, no está equivocado para nada y valga a decir que hay que votar por estos que son los que quieren a la gente del pueblo. Si yo fuera candidato, saldría a decir que, si usted quiere de verdad el salario mínimo, hay que votar por mí”, afirmó el funcionario.

Salario mínimo en Colombia 2026: ¿qué pasará políticamente?

Seguido, reconoció que, políticamente, con esta decisión sobre el salario mínimo, le dieron un “arma política” a un sector de los candidatos.

“Le dieron gasolina a las campañas que, entre otras cosas, en estas campañas al Senado y Congreso no son las mismas de hace 12 años. Han sido muy parcas, muy tenues, no sé si las consultas absolvieron y todo ha sido muy tenue, muy gris”, afirmó Benedetti.

Para Néstor Morales, el Consejo de Estado está cometiendo un “gran error político”. Sin embargo, dice, los magistrados no toman esa decisión midiendo los efectos políticos.

En la misma vía de Benedetti, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, afirmó que desde el Gobierno van a defender el mínimo vital.

“Hay recursos, tutelas, por ejemplo, qué tal que haya un tutelatón en defensa del salario vital”, afirmó Sanguino.

En cuanto al escenario político, el mintrabajo asegura que es evidente que hay razones políticas detrás de la decisión del Consejo de Estado.

“Esta que también en política hay actos de torpeza. No todos los políticos son virtuosos ni actúan correctamente, también se equivocan en sus cálculos”, sentenció Sanguino.

