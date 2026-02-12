Así como hay descuentos en supermercados, durante dos días de febrero, el público en Bogotá podrá acceder a funciones de cine en el Edén Centro Comercial (ver mapa), en el suroccidente de Bogotá, con tarifas reducidas, una oportunidad para disfrutar de la cartelera en pantalla grande a precios que buscan facilitar el acceso a esta experiencia cultural.

La iniciativa se hará los días jueves 19 y viernes 20 de febrero, con entradas que estarán disponibles desde $ 8.000 y $ 9.000, válidas durante todo el día y para cualquier tipo de sala.

Las funciones se llevarán a cabo en el cine Viziona Cines. Aplica para todas las salas y formatos, válido durante toda la jornada de ambos días y la preventa se hará desde el 11 de febrero.

La cartelera permitirá al público disfrutar tanto de estrenos de febrero como de títulos que han marcado la temporada reciente, entre ellos:

Cumbres borrascosas (estreno 12 de febrero)

GOAT: La cabra que cambió el fuego

El sonido de la muerte

Producciones destacadas de la temporada y películas nominadas a los premios Óscar.

La programación está pensada para públicos diversos, con opciones familiares, animación, terror y drama.

Además de la programación cinematográfica, los asistentes podrán acceder, de manera opcional, a una confitería VIP, disponible para cualquier tipo de entrada. Esta oferta incluye opciones gastronómicas diferentes a las tradicionales del cine, como sushi y postres especiales.

Viziona cines cuenta además con audio 100 % Dolby Atmos, lo que permite una experiencia inmersiva en todas sus funciones.

¿Cómo llegar a Edén Centro Comercial en Bogotá?

Llegar a El Edén Centro Comercial en Bogotá es un proceso sencillo gracias a su ubicación estratégica sobre la Avenida Boyacá con Calle 12, en la localidad de Kennedy. Este complejo, reconocido por ser uno de los más grandes y modernos de la ciudad, cuenta con múltiples alternativas de transporte que facilitan el acceso tanto para quienes utilizan el sistema público como para quienes prefieren movilizarse en vehículo particular o bicicleta en este 2026.

Para planificar su ruta de manera eficiente, tenga en cuenta las siguientes opciones de transporte:

TransMilenio y SITP: la forma más común es llegar a la estación Avenida Boyacá (Troncal Calle 26) o la estación Marsella (Troncal Américas). Desde allí, se pueden tomar buses del SITP que transiten hacia el sur o norte por la Boyacá. Las rutas más directas son aquellas que tienen parada en el paradero de la Calle 13 o la Calle 12, justo frente al centro comercial.

la forma más común es llegar a la estación Avenida Boyacá (Troncal Calle 26) o la estación Marsella (Troncal Américas). Desde allí, se pueden tomar buses del SITP que transiten hacia el sur o norte por la Boyacá. Las rutas más directas son aquellas que tienen parada en el paradero de la Calle 13 o la Calle 12, justo frente al centro comercial. Vehículo particular: si alguien viene del norte o sur, debe transitar por la Avenida Boyacá. El centro comercial dispone de amplios parqueaderos automatizados con acceso por la Calle 12 y la Carrera 72. Desde el occidente, la mejor opción es tomar la Calle 13 y girar hacia la Boyacá en sentido norte.

si alguien viene del norte o sur, debe transitar por la Avenida Boyacá. El centro comercial dispone de amplios parqueaderos automatizados con acceso por la Calle 12 y la Carrera 72. Desde el occidente, la mejor opción es tomar la Calle 13 y girar hacia la Boyacá en sentido norte. Bicicleta: El Edén cuenta con ciclo-parqueaderos certificados de alta seguridad. Puede acceder fácilmente utilizando la ciclorruta de la Avenida Boyacá o la de la Calle 13, que conectan con los principales corredores viales de la ciudad.

Para verificar el estado del tráfico en tiempo real y las mejores rutas del SITP, se recomienda utilizar la aplicación oficial TransMiApp o consultar el portal de Movilidad Bogotá.

Planear la llegada fuera de las horas pico le permitirá disfrutar con mayor comodidad de toda la oferta de entretenimiento y compras disponible.

¿Quién es dueño de El Edén Centro Comercial?

El propietario principal del Centro Comercial El Edén es la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo, una de las corporaciones económicas más importantes de Colombia, a través de su firma Construcciones Planificadas S.A., que lideró la construcción y gestión del centro comercial.

La Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo, conocida también por sus inversiones en banca, medios de comunicación e infraestructura, promovió El Edén como un desarrollo de gran escala en Bogotá. El proyecto fue concebido como un activo de propiedad única destinado al arrendamiento de espacios comerciales, en lugar de vender locales individualmente, lo que mantiene la titularidad de la tierra y las edificaciones bajo el control de la organización.

La firma Construcciones Planificadas S.A., vinculada a este grupo empresarial, fue la encargada de diseñar, construir y liderar la gestión inicial del centro comercial.

Esta empresa ha sido responsable históricamente de varios proyectos de urbanización y construcción en Colombia, y en el caso de El Edén, se encargó de asegurar que la infraestructura y la oferta comercial estuvieran alineadas con las expectativas de los visitantes y arrendatarios.

Aunque la propiedad legal y el desarrollo siguen bajo la influencia de la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo y su filial, la administración operativa del centro comercial ha evolucionado, y más recientemente se informó que la gestión del día a día está a cargo de operadores externos especializados para fortalecer la atención al público y la comercialización del espacio.

