El auge del comercio en Colombia durante la temporada de diciembre y enero se ha visto reflejado en la apertura de múltiples tiendas en varios centros comerciales alrededor del país. Según una consulta a 10 centros comerciales, cinco marcas inauguraron sus locales, principalmente en las áreas de moda y gastronomía.

Sigue a PULZO en Discover

El centro comercial Santafé, en Bogotá, ha liderado estas inauguraciones con la apertura de varias marcas, entre ellas Nido Green, Urbania Café, Kekala, Iza Beluú, Tienda Dietética, Ópticas Optto y Panini. “Estas aperturas representan una inversión de varios miles de millones y reflejan la confianza del retail en el centro, que actualmente reporta un 95 % de ocupación”, recalcó Andrés Hernández Gómez, gerente general de Santafé, en declaraciones para La República.

Las ciudades distintas a Bogotá no se quedan atrás. En Medellín, los centros comerciales Parque Fabricato y El Tesoro han registrado una notable actividad con la apertura de marcas como Boss, Monastery, Agaval y FZ Autos, esta última en el segmento automotor, ajeno a las tendencias predominantes de moda y comida, de acuerdo con el impreso.

La diversidad en los segmentos ha sido uno de los factores del auge. Marcas de moda y accesorios como Boss, Monastery, Carter’s, Tumi y Swarovski, de gastronomía como Urbania Café, Kekala, Panini y Burger’s, y de bienestar y especialidades como Bath & Body Works, Loto del Sur, Ópticas Optto, Aruma y OdontoExpress, han fortalecido la oferta de estos centros comerciales.

Lee También

“Estas llegadas y transformaciones son una señal de confianza en el retail como plataforma de crecimiento”, afirmó Camilo Ángel Moreno, gerente de Unicentro Bogotá, en entrevista con el citado diario.

Las marcas Swarovski, Monastery, Urbania Café, Panini e Iza Beluú han sido algunos de los ejemplos del boom inicial de esta temporada, junto a Avemaría. Con estas inauguraciones, se ha evidenciado una recuperación post-pandemia y se han impulsado la diversidad, la experiencia del consumidor y el dinamismo del comercio en Colombia, con foco en los centros comerciales de Bogotá y Medellín.

Más allá de la variabilidad de marcas y productos que adornan las vitrinas brillantes de los centros comerciales, lo que importa es la promesa subyacente de un renacimiento. La pandemia golpeó con fuerza estos epicentros de socialización y consumo, pero la apertura de nuevas marcas –cada una con su personalidad, su mercado objetivo y su propuesta–anuncia que la recuperación está en marcha

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.