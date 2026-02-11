La empresa minera Coscuez S.A., reconocida por su operación en el occidente de Boyacá, anunció el inicio de un proceso de liquidación voluntaria ante la imposibilidad de mantener sus actividades en condiciones adecuadas de seguridad.

Según informó El Tiempo, la decisión, según informó la compañía, responde al deterioro del orden público en la zona y a los riesgos que enfrentan tanto trabajadores como contratistas en el desarrollo de sus labores.

La compañía, con operaciones en el municipio de San Pablo de Borbur, señaló que el contexto de seguridad dificulta la continuidad del proyecto minero, uno de los más importantes en la explotación de esmeraldas en el país. De acuerdo con su pronunciamiento, el entorno actual impide operar con las garantías mínimas para proteger la integridad del personal y la infraestructura.

Minera Coscuez explicó que la liquidación voluntaria “se llevará a cabo de manera ordenada, transparente y legal, de conformidad con las leyes nacionales y regulación aplicable, y teniendo en cuenta a todas las partes involucradas”. También indicó que trabajará de la mano con las autoridades competentes para adelantar los trámites correspondientes.

La situación encendió alertas en el sector minero, pues la región de Boyacá concentra una parte significativa de la producción nacional de esmeraldas. Empresarios y gremios advirtieron que los problemas de seguridad no solo afectan a una compañía en particular, sino que impactan la estabilidad económica de comunidades que dependen de esta actividad.

En medio de este panorama, distintos actores locales insistieron en la necesidad de fortalecer la presencia institucional y las medidas de protección en la zona, con el fin de evitar que otras operaciones enfrenten escenarios similares y se afecte el empleo en la región.

¿Quiénes son los dueños de Minera Coscuez?

Aunque se trata de una compañía constituida en Colombia, su propiedad está vinculada a un grupo empresarial internacional dedicado al mercado de gemas.

Desde 2018, la compañía pasó a formar parte del grupo Fura Gems, firma global especializada en la extracción y comercialización de esmeraldas, rubíes y zafiros. Esta empresa adquirió una participación mayoritaria en el proyecto minero, convirtiéndose en el accionista principal y, en la práctica, en el dueño de la operación.

Fura Gems, con sede en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, consolidó así el control sobre uno de los yacimientos más emblemáticos de Colombia. A través de esta adquisición, la multinacional asumió la dirección estratégica de la mina, así como la administración de la concesión minera y la licencia ambiental necesarias para su funcionamiento en territorio colombiano.

Es decir que los propietarios finales de Minera Coscuez S.A. son los accionistas de Fura Gems, lo que significa que, aunque la operación se desarrolla en Boyacá y bajo el marco jurídico colombiano, las decisiones corporativas responden a una compañía con presencia internacional en el sector de piedras preciosas.

