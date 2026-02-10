El programa Colombia Mayor continúa fortaleciéndose como una de las principales estrategias del Gobierno nacional para proteger a los adultos mayores en condición de vulnerabilidad.

A partir del 27 de febrero, iniciará el primer ciclo de pagos de este 2026, cumpliendo con el compromiso del presidente Gustavo Petro de garantizar una renta básica mensual de 230.000 pesos a las mujeres mayores de 60 años y a los hombres mayores de 65 años que hacen parte del programa.

Este apoyo económico busca mejorar las condiciones de vida de miles de personas que no cuentan con pensión ni ingresos suficientes para subsistir, convirtiéndose en un alivio clave para quienes enfrentan la vejez en contextos de pobreza o abandono.

Fechas de pago de Colombia Mayor en 2026

Según el cronograma oficial, el primer ciclo de transferencias se entregará desde el 27 de febrero. Posteriormente, los siguientes cinco ciclos se llevarán a cabo en las siguientes fechas:

25 de marzo.

22 de abril.

20 de mayo.

17 de junio.

29 de julio.



Estas entregas buscan garantizar continuidad y previsibilidad en los ingresos de los beneficiarios, permitiéndoles cubrir necesidades básicas como alimentación, medicamentos y transporte.

¿En qué consiste el programa Colombia Mayor?

El Programa de Protección Social al Adulto Mayor – Colombia Mayor tiene como objetivo aumentar la protección social de las personas mayores que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Está dirigido especialmente a quienes están desamparados, no reciben pensión o viven en condiciones de pobreza extrema.

A través de la entrega de un subsidio económico periódico, el programa pretende reducir la desigualdad y ofrecer un mínimo de seguridad económica a una población que históricamente ha enfrentado dificultades para acceder al sistema pensional.

¿Quiénes pueden inscribirse en Colombia Mayor?

Para acceder al programa, los adultos mayores deben cumplir con una serie de requisitos establecidos por el Gobierno nacional. Estos son:

Ser colombiano.

Haber residido en el territorio nacional durante los últimos diez (10) años.

Tener mínimo tres años menos de la edad requerida para pensionarse por vejez (actualmente 54 años para mujeres y 59 para hombres).

No contar con rentas o ingresos suficientes para subsistir.



De acuerdo con el SISBÉN IV, pueden acceder las personas clasificadas en los grupos A, B y C hasta el subgrupo C1, lo que garantiza que el subsidio llegue a quienes realmente lo necesitan.

¿Cuál es la frecuencia de los pagos?

La transferencia del programa se realizará de manera mensual, y los periodos de pago serán anunciados mes a mes por las entidades correspondientes. Los recursos estarán disponibles para su cobro durante 10 días hábiles.

No obstante, en algunos municipios, debido a acuerdos logísticos con las entidades territoriales, los beneficiarios recibirán la transferencia de forma bimestral.

Modalidades de pago del programa Colombia Mayor

Los recursos del programa se entregan a través de diferentes modalidades, siendo la principal el subsidio económico directo. Este consiste en el giro del dinero directamente al beneficiario mediante operadores de pago autorizados, lo que facilita el acceso y reduce intermediarios.

La asignación de los cupos se lleva a cabo a través de un proceso de priorización técnica que evalúa criterios como la situación de vulnerabilidad, la presencia de discapacidad y la edad de cada aspirante.

En el caso de las personas de 90 años o más, el ingreso al programa es automático, siempre que exista disponibilidad de cupos. Los listados de priorización garantizan que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan, respetando el orden de inscripción y los turnos definidos por cada entidad territorial.

