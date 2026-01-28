El programa Colombia Mayor, liderado por el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), habilita nuevos cupos para adultos mayores que no cuentan con ingresos suficientes y que están clasificados en los grupos A, B y C1 del Sisbén IV.

Este apoyo económico busca garantizar una vejez más digna a quienes no accedieron a pensión y puede llegar hasta 230.000 pesos mensuales según la edad del beneficiario y su lugar de residencia.

Requisitos para acceder a los nuevos cupos de Colombia Mayor

Para inscribirse en la lista nacional y postular a uno de los cupos, los interesados deben cumplir los siguientes criterios:

Ser colombiano y residir en Colombia durante al menos 10 años.

Tener tres años menos de la edad requerida para pensión: mujeres desde 54 años y hombres desde 59 años.

No contar con ingresos suficientes para sostenerse.

Estar clasificado en el Sisbén IV en los grupos A, B o C1.

No recibir pensión de vejez ni estar afiliado a fondos de pensión, ARL o cajas de compensación.

Documentos necesarios para la inscripción a Colombia Mayor

Para postular a los nuevos cupos, se requiere presentar la cédula de ciudadanía original. También podrían solicitarse:

Fotocopia ampliada de la cédula al 150 %.

Número de teléfono y dirección de residencia.

Barrio donde reside.

Correo electrónico (si se tiene).

Nombre y teléfono de un familiar de confianza.

En algunos municipios, como Soledad (Atlántico) la inscripción se hace por turnos, según pico y cédula para evitar aglomeraciones.

Valor del subsidio Colombia Mayor en 2026

El pago varía según la edad y residencia del beneficiario:

Mujeres menores de 59 años y hombres menores de 65 años: $80.000 mensuales.

Mujeres de 60 años o más y hombres de 65 años o más: $230.000 mensuales.

En Bogotá, los adultos mayores que no reciben el pago diferencial pueden acceder a $150.000 mensuales, combinando recursos del orden nacional y distrital.

Consulta y permanencia en Colombia Mayor

Una vez inscrito, la verificación de beneficiarios se puede hacer en línea, usando el número de cédula. Las fechas de pago se anuncian mes a mes a través de canales oficiales.

El subsidio se pierde si el beneficiario:

Fallece.

Brinda información falsa.

Comienza a recibir pensión.

Cotiza salud con ingresos superiores a un salario mínimo.

Recibe otra ayuda por vejez que, sumada al subsidio, supere medio salario mínimo.

No cobra el subsidio durante cuatro giros consecutivos o se traslada a otro municipio.

Inscribirse a tiempo es clave para Colombia Mayor

Acceder a los nuevos cupos de Colombia Mayor permite contar con un respaldo económico mensual en la vejez. Los interesados deben acercarse con su cédula a la oficina correspondiente en su municipio y confirmar los detalles del programa para asegurar su postulación.

