El congresista estadounidense Carlos A. Giménez publicó un mensaje en redes sociales en el que lanzó una advertencia dirigida al gobierno cubano. Mientras Miguel Díaz-Canel, presidente cubano, anunció que ofrecerá una alocución importante este viernes a las 7:30 de la mañana.
(Vea también: “Va a caer”: Trump dijo cuál será su próximo objetivo en Latinoamérica tras captura de Maduro)
En su pronunciamiento, el representante afirmó que “hace rato que le llegó la hora a Cuba” y añadió que “el tiempo se les acabó”, palabras que reflejan el tono crítico que ha mantenido frente a las autoridades de la isla.
Las declaraciones del legislador, quien representa un distrito de Florida con una amplia comunidad cubanoamericana, coincidieron con el anuncio del mensaje presidencial. Por ahora, la atención se centra en la intervención de Díaz-Canel, que podría abordar la situación actual del país y las decisiones que adopte el gobierno en los próximos días.
🚨Hace rato que le llegó la hora a #Cuba.
El tiempo se les acabó.
— Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) March 13, 2026
Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa
El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.
* Pulzo.com se escribe con Z
Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.
LO ÚLTIMO