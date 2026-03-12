Cuba anunció liberación de presos políticos

Por otro lado, el gobierno de Cuba informó que liberará a 51 presos en los próximos días, una decisión anunciada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y que ocurre en medio de tensiones políticas y presiones internacionales.

Según reportes de AFP, la medida se produce en un contexto de presión por parte de Estados Unidos y de llamados internacionales para mejorar la situación de los derechos humanos en la isla.

De acuerdo con el comunicado oficial, las personas beneficiadas ya cumplieron una parte significativa de sus condenas y mantuvieron buen comportamiento durante su tiempo en prisión. El gobierno cubano explicó que las excarcelaciones se llevarán a cabo de forma gradual y que la decisión responde a un “espíritu de buena voluntad” dentro de las relaciones entre el Estado cubano y el Vaticano.

La medida también se relaciona con la mediación del Vaticano, luego de recientes contactos diplomáticos entre autoridades cubanas y la Santa Sede. Según reportes citados por AFP, el canciller cubano sostuvo conversaciones con el papa León XIV, en las que se abordaron posibles gestiones humanitarias y el tema de los detenidos.

Aunque el gobierno no divulgó la identidad de los beneficiados ni confirmó cuántos de ellos fueron encarcelados por motivos políticos, organizaciones de derechos humanos sostienen que en el país todavía permanecen cientos de presos por razones políticas. Grupos independientes estiman que el número podría superar el millar, por lo que activistas continúan reclamando liberaciones más amplias.