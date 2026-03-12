author
David Sánchez
Redactor nocturno     Mar 12, 2026 - 10:25 pm

El congresista estadounidense Carlos A. Giménez publicó un mensaje en redes sociales en el que lanzó una advertencia dirigida al gobierno cubano. Mientras Miguel Díaz-Canel, presidente cubano, anunció que ofrecerá una alocución importante este viernes a las 7:30 de la mañana.

En su pronunciamiento, el representante afirmó que “hace rato que le llegó la hora a Cuba” y añadió que “el tiempo se les acabó”, palabras que reflejan el tono crítico que ha mantenido frente a las autoridades de la isla.

Las declaraciones del legislador, quien representa un distrito de Florida con una amplia comunidad cubanoamericana, coincidieron con el anuncio del mensaje presidencial. Por ahora, la atención se centra en la intervención de Díaz-Canel, que podría abordar la situación actual del país y las decisiones que adopte el gobierno en los próximos días.

Por otro lado, el gobierno de Cuba informó que liberará a 51 presos en los próximos días, una decisión anunciada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y que ocurre en medio de tensiones políticas y presiones internacionales.

Según reportes de AFP, la medida se produce en un contexto de presión por parte de Estados Unidos y de llamados internacionales para mejorar la situación de los derechos humanos en la isla.

De acuerdo con el comunicado oficial, las personas beneficiadas ya cumplieron una parte significativa de sus condenas y mantuvieron buen comportamiento durante su tiempo en prisión. El gobierno cubano explicó que las excarcelaciones se llevarán a cabo de forma gradual y que la decisión responde a un “espíritu de buena voluntad” dentro de las relaciones entre el Estado cubano y el Vaticano.

La medida también se relaciona con la mediación del Vaticano, luego de recientes contactos diplomáticos entre autoridades cubanas y la Santa Sede. Según reportes citados por AFP, el canciller cubano sostuvo conversaciones con el papa León XIV, en las que se abordaron posibles gestiones humanitarias y el tema de los detenidos.

Aunque el gobierno no divulgó la identidad de los beneficiados ni confirmó cuántos de ellos fueron encarcelados por motivos políticos, organizaciones de derechos humanos sostienen que en el país todavía permanecen cientos de presos por razones políticas. Grupos independientes estiman que el número podría superar el millar, por lo que activistas continúan reclamando liberaciones más amplias.

