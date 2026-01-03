El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, reaccionó con firmeza a los presuntos ataques contra Venezuela, al denunciar lo que calificó como una agresión criminal de Estados Unidos y exigir una respuesta inmediata de la comunidad internacional.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial en X, el mandatario cubano expresó que Cuba “denuncia y demanda urgente reacción” frente a lo ocurrido, al considerar que se trata de un ataque directo contra la paz regional. En su pronunciamiento, Díaz-Canel afirmó que la Zona de Paz de América Latina y el Caribe está siendo “brutalmente asaltada”.

El jefe de Estado cubano fue más allá al señalar que las acciones denunciadas constituyen “terrorismo de Estado”, no solo contra el pueblo venezolano, sino contra Nuestra América, en referencia al conjunto de países latinoamericanos. Según el mandatario, los hechos representan una amenaza que trasciende las fronteras de Venezuela y compromete la estabilidad política y la soberanía regional.

La reacción del presidente cubano se suma a las de otros líderes de la región que han manifestado preocupación por la escalada de tensiones en Venezuela, luego de reportes de explosiones, sobrevuelo de aeronaves y declaraciones cruzadas entre gobiernos.

Desde La Habana, el Gobierno cubano reiteró su respaldo político a Caracas y llamó a los organismos multilaterales y a la comunidad internacional a actuar de manera inmediata. Además, terminó el trino con un “Patria o Muerte ¡Venceremos!”.

📷 En la madrugada de este sábado 3 de enero se presentó una inusual situación en la capital de Venezuela. pic.twitter.com/pMM4El4l2c — Pulzo (@pulzo) January 3, 2026

El mandatario señaló que la política antidrogas de Estados Unidos, especialmente durante el gobierno de Donald Trump, ha procovado tensiones internacionales y podría tener como consecuencia “una posible invasión a la República de Venezuela”.