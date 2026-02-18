La muerte del niño Kevin Acosta, quien padecía hemofilia, provocó una fuerte controversia en el país y llevó a que la Fiscalía General de la Nación abriera una investigación para determinar si hubo negligencia médica en su atención.

El proceso se adelanta en Bogotá y se basará en la historia clínica del menor, así como en el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el cual será clave para establecer las causas exactas del fallecimiento y posibles responsabilidades.

El caso provocó un debate público entre diferentes sectores. Por un lado, la familia del menor asegura que el niño murió mientras esperaba medicamentos que no recibía desde hacía aproximadamente dos meses.

Por otro, el Gobierno nacional, incluido el presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, sugirieron que el fallecimiento podría estar relacionado con fallas en el cuidado de la enfermedad por parte de la familia, lo que provocó indignación y respuestas de la madre del menor.

La EPS a la que estaba afiliado el niño, Nueva EPS, emitió un comunicado detallando la cronología del caso. Sin embargo, surgieron cuestionamientos jurídicos porque, según algunos expertos, la entidad presuntamente reveló información médica reservada, lo cual podría constituir una violación de datos personales.

La investigación buscará establecer si existieron fallas en la prestación del servicio de salud, responsabilidades del sistema o de la familia, en un caso que se convirtió en símbolo del debate nacional sobre la atención a pacientes con enfermedades complejas en Colombia.

¿Qué dijo la EPS sobre el caso de Kevin Acosta ?

La Nueva EPS informó que el menor, de siete años, tenía diagnóstico confirmado de hemofilia y estaba vinculado a un esquema preventivo con administración periódica de factor VIII aproximadamente cada 28 días, tratamiento que —según sus registros— se desarrollaba desde octubre de 2019. La entidad sostuvo que el medicamento se suministró de manera continua hasta diciembre de 2025, cuando se aplicó la última dosis a mediados de ese mes, quedando el siguiente ciclo programado para enero de 2026 conforme al cronograma médico habitual.

En relación con los hechos que precedieron su fallecimiento, la EPS indicó que el 8 de febrero de 2026 el niño fue trasladado a la ESE Departamental San Antonio de Pitalito, en el municipio de Pitalito, luego de sufrir una caída desde un muro mientras montaba bicicleta. El accidente le ocasionó un trauma craneoencefálico que incluyó pérdida momentánea de la conciencia, sangrado nasal y salida de líquido por el oído, entre otros signos de alarma.

Los estudios diagnósticos practicados en el centro asistencial evidenciaron lesiones graves, entre ellas un hematoma epidural, fractura del hueso temporal y edema cerebral, lo que configuraba un cuadro clínico de alta complejidad que requería manejo especializado.

Informe médico de Kevin Acosta

El presidente Gustavo Petro ha sido criticado porque usó el informe médico y personal del niño Kevin Acosta para defenderse y defender los problemas en el sistema de salud que se han incrementado durante su Gobierno. Constantemente se refirió a las decisiones que tomó la madre del menor de edad sobre la salud del niño de 7 años y publicó detalles muy privados de la historia clínica del niño. Esta decisión ha sido interpretada por algunas personas como una intención de quitarle la responsabilidad al sistema de salud y ponerla sobre la madre.