La tragedia de Kevin Acosta, el menor de 7 años que murió tras semanas sin recibir su medicamento para la hemofilia, ha escalado a un nivel de tensión sin precedentes. Sergio Torres, primo mayor de Kevin y quien padece la misma enfermedad, rompió el silencio para desarmar la versión que el presidente Gustavo Petro entregó desde La Guajira.
Según Torres, la información que maneja el mandatario es “totalmente errada” y peligrosa. La familia asegura que el Gobierno está intentando desviar la atención de la falta de fármacos atacando la conducta de la madre y la privacidad del menor.
El punto más crítico de la defensa de Petro fue señalar que la madre de Kevin rechazó una cirugía. Sin embargo, Torres, con el conocimiento de causa que le da vivir con hemofilia, explicó por qué esa operación era una sentencia de muerte sin el medicamento adecuado.
"Si se le hace la incisión, empieza a salir demasiada sangre… es como si tiene un tubo de agua, lo rompe y no cierra la llave de paso", explicó Torres.
El hospital de Pitalito no contaba con el factor de coagulación necesario; de haberlo operado bajo esas condiciones, el niño habría muerto en el quirófano por una hemorragia incontrolable.
La denuncia de Torres revela un panorama aterrador. No solo fue Kevin; toda la familia está desprotegida. Sergio y su hermano gemelo recibieron su última dosis en diciembre. Peor aún, otros dos primos de 30 meses y 10 años, ubicados en Bogotá y el Cesar, están en las mismas condiciones.
“Tememos por nuestra vida como familia y tememos que seamos el próximo Kevin ante la negligencia del Estado”, advirtió el joven, desmintiendo que el medicamento se estuviera entregando con normalidad.
La indignación llegó hasta la Liga Colombiana de Hemofílicos. Su presidente, Sergio Robledo, calificó como “la tapa” el hecho de que un mandatario utilice datos sensibles para estigmatizar a una familia en duelo.
“No sabemos legalmente cómo un presidente se pone a leer una historia clínica solo para echarle la culpa a la mamá. Es como el chu-chu-chu para destruir todo, pero el chu-chu-chu en salud significa muerte“, sentenció Robledo en Noticias Caracol.
Finalmente, la familia rechazó los señalamientos del Ministerio de Salud sobre el hecho de que el niño montara bicicleta. Torres recordó que, con tratamiento, un hemofílico puede ser deportista de alto rendimiento, y que el problema no fue la actividad del niño, sino la falta de una EPS que garantizara su derecho a la vida.
