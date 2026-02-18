Sobre las 6:00 a. m. de este 18 de febrero se reportó un fuerte incendió en la concurrida vía que va desde Cajicá a Chía. En las imágenes que se han viralizado, se observa al container en llamas a la lado derecho sin la vía.

Hasta el momento, se desconoce un reporte oficial que indique qué sucedió. No obstante, Noticias Caracol aseguró que un motociclista se estrelló con la parte de atrás de la tractomula. El conductor del camión logró soltar la cabina del container y salvarlo.

El sector del centro comercial Centro Chía está afectado por el trancón y se recomienda tomar vías alternas para conectar los municipios con Bogotá.

#Atención 🔴 A esta hora se registra el incendio de un vehículo en la vía Cajicá – Chía. pic.twitter.com/O91WkMWauZ — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) February 18, 2026

